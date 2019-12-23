09 Октября 2020
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флешмоб, за кампус, акция в поддержку строительства общежития в логе реки Тюменка (2019) | Фото: vk.com/typic_tmn

Тюменцы "приобняли" лог: на акцию против строительства общежития вышли около 50 человек

Жители Тюмени в минувшее воскресенье провели флешмоб против строительства студенческого кампуса в логе реки Тюменки, передает корреспондент Накануне.RU.

На мероприятии горожане попытались "обнять лог" - сомкнуть вокруг него кольцо, взявшись за руки. Однако, поскольку участниками акции стало около 50 человек, у них получилось лишь "приобнять" территорию. Как считают тюменцы, строительство кампуса уничтожит самую глубокую часть лога, которая потенциально должна стать линейным ландшафтным парком.

флешмоб, Лог Тюменки, обнимашки(2019)|Фото: vk.com/typic_tmn

флешмоб, за кампус, акция в поддержку строительства общежития в логе реки Тюменка(2019)|Фото: vk.com/typic_tmn

Отметим, что также в выходные состоялся флешмоб сторонников строительства общежития. Они вытащили на улицу кровать, стол, гитару, чтобы создать атмосферу студенческого общежития.

Флешмоб прошел рядом с финансово-экономическим институтом на ул. Ленина, 16. Студенты таким образом показали, что поддерживают идею строительства современного кампуса в логе Тюменки.

флешмоб, за кампус, акция в поддержку строительства общежития в логе реки Тюменка(2019)|Фото: vk.com/public185863405

Напомним, история со строительством общежития в центре Тюмени началась год назад. Тогда информация случайно просочилась в прессу и единственным достоверным документальным источником по наличию планов строительства общежитий на 1000 мест с подземной парковкой на 500 мест был тендер на сайте государственных закупок на изыскательные работы (лот выиграла "дочка" компании "Мостострой-11", получив за свои услуги 38 млн бюджетных рублей). После возмущений общественности и экологов, чиновники и ТюмГУ вынуждены были заговорить о своих планах и признать сам факт своих намерений. Кульминацией противостояния с градозащитниками стали полуофициальные "общественные слушания", которые прошли на базе региональной общественной палаты, где авторам проекта удалось продавить свое решение.

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Тюменцы "приобняли" лог: на акцию против строительства общежития вышли около 50 человек

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Теги: флешмоб, за кампус, лог реки Тюменка, обнимашки



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