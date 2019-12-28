На ямальском месторождении заживо сгорели двое рабочих

14 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Рекомендуем: http://perevozki.youdo.com/cars/tankers/tag/kislotia/ - лучшие цены.
Рекомендуем: http://perevozki.youdo.com/country/dlv/zakm/, выбирай YouDo!
Смотрите: http://remont.youdo.com/repair/flat/geo/remont-kvartir-v-odintsovo/, посмотреть.



Происшествия Ямало-Ненецкий АО
нефть газ буровая вышка месторождение (2007) | Фото: Накануне.ru

На ямальском месторождении заживо сгорели двое рабочих

На ямальском Восточно-Таркосалинском месторождении погибли два вахтовика, третий пострадал, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.
Читайте также:

Вечером 27 декабря во время работ на одной из скважин Восточно-Таркосалинского месторождения произошло возгорание. Два рабочих подрядчика, филиала компании по ремонту скважин "ССК", погибли, третий с ожогами доставлен в больницу Тарко-Сале. Рабочие трудились вахтовым методом. Огнем повреждено три единицы техники. Возгорание ликвидировано специализированным подразделением противопожарной службы "НОВАТЭКа".

Следователи выясняют подробности случившегося.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На ямальском месторождении заживо сгорели двое рабочих

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Восточно-Таркосалинское месторождение, пожар, вахтовики



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 30.12.2019 09:29 Мск Причиной гибели двух рабочих на ямальском месторождении мог стать взрыв топливного бака грузовика

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети