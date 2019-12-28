На ямальском месторождении заживо сгорели двое рабочих

На ямальском Восточно-Таркосалинском месторождении погибли два вахтовика, третий пострадал, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

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Вечером 27 декабря во время работ на одной из скважин Восточно-Таркосалинского месторождения произошло возгорание. Два рабочих подрядчика, филиала компании по ремонту скважин "ССК", погибли, третий с ожогами доставлен в больницу Тарко-Сале. Рабочие трудились вахтовым методом. Огнем повреждено три единицы техники. Возгорание ликвидировано специализированным подразделением противопожарной службы "НОВАТЭКа".

Следователи выясняют подробности случившегося.