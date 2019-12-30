Причиной гибели двух рабочих на ямальском месторождении мог стать взрыв топливного бака грузовика

Причиной взрыва на Восточно-Таркосалинском нефтегазоконденсатном месторождении, из-за которого погибли двое рабочих, а один пострадал, могло стать возгорание топливного бака грузовика, об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

"По поручению прокуратуры автономного округа прокуратурой Пуровского района организована проверка соблюдения хозяйствующими субъектами требований законодательства о промышленной безопасности, природоохранного и трудового законодательства, в том числе норм и правил в сфере охраны труда, по итогам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, вечером 27 декабря во время работ на одной из скважин Восточно-Таркосалинского месторождения произошло возгорание. Два рабочих подрядчика, филиала компании по ремонту скважин "ССК", погибли, третий с ожогами доставлен в больницу Тарко-Сале. Рабочие трудились вахтовым методом. Огнем повреждено три единицы техники. Возгорание ликвидировано специализированным подразделением противопожарной службы "НОВАТЭКа".

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.