13 Октября 2020
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Общество Челябинская область В России
ОРВИ, температура, простуда, градусник (2016) | Фото: medicfoto.ru

В Челябинской области повысилась заболеваемость сезонными инфекциями

По оценкам специалистов, за последний год в регионе наблюдается рост распространения гепатита А и С, коклюша, гриппа и дизентерии.

Сотрудники Челябинскстата определили уровень заболеваемости инфекциями в регионе с начала 2019 года. Полученные данные специалисты сравнили со сведениями за прошлый год. Согласно статистике, жители Челябинской области стали чаще болеть некоторыми инфекционными заболеваниями, среди которых гепатит А и С, коклюш, грипп и дизентерия. По мнению экспертов, распространение вирусов может быть связано с низкими показателями вакцинации среди населения. Кроме того, несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований в замкнутых общественных пространствах также способствует активизации инфекций.

Карантин, больница(2017)|Фото: okbhmao.ru

Наиболее остро вспышки вирусов проявляются в зимний период. В это время наблюдается активизация норо- и ротавирусов, дизентерии и кори. К примеру, в конце декабря в детском саду города Копейска произошло массовое заболевание детей. У малышей обнаружили признаки заражения бактерией шигеллы. Общее число пострадавших, включая детей и взрослых, насчитывает 36 человек. В настоящее время ситуация находится под контролем Минздрава Челябинской области.

За последний месяц рост вирусных заболеваний выявлен во многих субъектах РФ. Нарастающий процесс зафиксирован в Москве и Петербурге, в Поволжье, Бурятии и на Урале. Так как чаще всего вспышки инфекций случаются в образовательных учреждениях, в некоторых городах школы и детские сады закрываются на карантин. Специалисты напоминают гражданам, что для успешной профилактики заболеваний взрослым и детям необходимо делать прививки, соблюдать правила личной гигиены и регулярно укреплять иммунитет.

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В Челябинской области повысилась заболеваемость сезонными инфекциями

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Теги: сезонные инфекции, коклюш, грипп, вакцинация



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