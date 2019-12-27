13 Октября 2020
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Общество Свердловская область
лагерь мигрантов, Москва, мигрант (2013) | Фото: Накануне.RU

Директор турфирмы из Екатеринбурга отправится в колонию из-за нелегальных мигрантов

Суд в Екатеринбурге вынес приговор руководителю туристической фирмы. Его признали виновным в организации незаконной миграции и отправили в колонию.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, было установлено, что в 2015-2019 годах директор турфирмы организовал нелегальный въезд и пребывание в РФ более 350 иностранцев: он предоставлял в органы полиции изготовленные от имени своей организации фиктивные документы, содержащие ложные сведения о цели въезда в страну иностранных граждан и гарантийных обязательствах принимающей стороны.

Так он незаконно получал документы, разрешающие въезд в Россию. Затем руководитель по электронной почте направлял иностранцам эти приглашения, по которым они оформляли себе визы в страну.

Какая у директора турфирмы была выгода в данном "бизнесе", в прокуратуре не уточнили. Кировский районный суд Екатеринбурга вынес свой приговор: мужчине назначено 1,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

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Директор турфирмы из Екатеринбурга отправится в колонию из-за нелегальных мигрантов

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Теги: мигранты, нелегалы, турфирма, Екатеринбург



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