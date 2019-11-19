В общежитии Минобороны в Екатеринбурге незаконно числились более сотни мигрантов

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о незаконной регистрации мигрантов в общежитии Министерства обороны России. Об этом Накануне.RU сообщили в Главной военной прокуратуре.

По данным ведомства, в 2017-м и 2018-м годах теперь уже бывшие заведующая и паспортист общежития Минобороны представляли в отдел по вопросам миграции документы, содержащие недостоверные сведения о проживающих там иностранцах. В результате фиктивную регистрацию в общежитии получили более 100 мигрантов, не имевших никакого отношения к армии.

Возбуждено дело по статье 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация гражданина по месту пребывания или месту жительства). Сейчас проводится расследование.

Как сообщало Накануне.RU, недавнее исследование показало, что россияне запрашивают зарплату на 6% ниже, чем трудовые мигранты из других стран.