04 Октября 2020
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Общество Свердловская область
Екатеринбург, транспорт, общественный транспорт, троллейбус, остановка (2017) | Фото: Накануне.RU

Транспортная "реформа" в Нижнем Тагиле стартует в феврале 2020 года

Начиная с 1 февраля 2020 года в Нижнем Тагиле изменится схема движения общественного транспорта. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.
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Решение было принято на заседании по оптимизации маршрутной сети, в котором приняли участие глава города Владислав Пинаев, кураторы данного направления из мэрии и руководители предприятий общественного транспорта. Как заявил директор ООО "СТК "Строитель-Т" Антон Сащенко, на сегодняшний день значительная часть маршрутов четырех автотранспортных предприятий дублируют друг друга на 80% и более. По его словам, изменения схемы движения связаны с ликвидацией взаимозаменяющих маршрутов и сформированы с учетом пожеланий тагильчан.

Планируется, что во время внедрения новой системы перевозчики будут анализировать пассажиропоток, а также менять схемы и графики движения в соответствии с полученными данными. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев поручил проинформировать население о предстоящих изменениях, чтобы это не стало для горожан неожиданностью.

Владислав Пинаев(2018)|Фото: Накануне.RU

Кроме этого, на совещании был рассмотрен вопрос замены части подвижного состава. Как отметили в мэрии, обновление автобусного парка запланировано на первую половину следующего года.

Напомним, о том, что маршруты общественного транспорта Нижнего Тагила будут пересмотрены, стало известно в ноябре этого года. В администрации города тогда назвали действующую маршрутную сеть "хаотичной".

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Транспортная "реформа" в Нижнем Тагиле стартует в феврале 2020 года

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Теги: транспортная реформа, начало, Пинаев, мэрия, Нижний Тагил



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