13 Октября 2020
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Спорт В России За рубежом
сборная России по хоккею, Илья Ковальчук (2018) | Фото: fhr.ru

Агент Ковальчука исключил его возвращение в КХЛ

Спортивный агент Юрий Николаев, ведущий дела российского хоккеиста Ильи Ковальчука, рассказал о перспективах своего клиента.
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Напомним, в декабре прежний клуб Ковальчука - "Лос-Анджелес Кингз" из НХЛ - расторг контракт с нападающим. После этого стали возникать слухи, что Илья может вернуться в Континентальную хоккейную лигу, где он несколько лет выступал за питерский СКА.

Как заявил Николаев изданию "Чемпионат", Ковальчука "однозначно не будет в КХЛ в этом сезоне". Где в таком случае игрок продолжит карьеру, агент не уточнил.

Стоит отметить, что сегодня, 27 декабря, в Континентальной хоккейной лиге закрывается окно переходов.

Как сообщало Накануне.RU, в прошлом году Илья Ковальчук установил антирекорд по игровому времени в НХЛ, проведя на льду всего 6 минут и 20 секунд в домашнем матче регулярного чемпионата с "Эдмонтоном".

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Агент Ковальчука исключил его возвращение в КХЛ

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Теги: Ковальчук, НХЛ, возвращение, КХЛ



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