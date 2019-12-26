Дацюк, Коварж и Доус представят "Автомобилист" на Матче звезд КХЛ-2020
Континентальная хоккейная лига объявила полный состав участников Матча звезд-2020, который состоится 18 и 19 января следующего года в Москве. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.
Всего в столицу отправятся 40 хоккеистов, представляющих 24 клуба. Среди них трое игроков екатеринбургского "Автомобилиста".
Дивизион Боброва
Вратари
Юлиус Гудачек (Спартак, выбор болельщиков);
Александр Самонов (СКА, выбор СМИ);
Защитники
Юусо Хиетанен (Динамо Москва, выбор болельщиков);
Микко Лехтонен (Йокерит, выбор СМИ);
Яков Рылов (Спартак, выбор КХЛ);
Нападающие
Вадим Шипачев (Динамо Москва, выбор болельщиков);
Дмитрий Яшкин (Динамо Москва, выбор СМИ);
Лаурис Дарзиньш (Динамо Рига, выбор КХЛ);
Даниил Вовченко (Северсталь, выбор КХЛ);
Владимир Ткачев (СКА, выбор КХЛ);
Дивизион Тарасова
Вратари
Илья Коновалов (Локомотив, выбор болельщиков. Победителем голосования стал Юнас Энрот из минского Динамо, но он расторг соглашение с клубом, поэтому на Матч звезд отправится Коновалов, ставший третьим в голосовании после Энрота и Ильи Сорокина);
Илья Сорокин (ЦСКА, выбор СМИ);
Защитники
Илья Шинкевич (Витязь, выбор болельщиков);
Чарльз Дженовей (Торпедо, выбор СМИ);
Мэт Робинсон (ЦСКА, выбор КХЛ);
Нападающие
Вячеслав Грецкий (Динамо Минск, выбор болельщиков);
Кирилл Капризов (ЦСКА, выбор СМИ);
Стефан Да Коста (Локомотив, выбор КХЛ);
Александр Семин (Витязь, выбор КХЛ);
Мальте Стремвалль (Сочи, выбор КХЛ);
Дивизион Харламова
Вратари
Тимур Билялов (Ак Барс, выбор болельщиков);
Якуб Коварж (Автомобилист, выбор СМИ);
Защитники
Кристиан Хенкель (Ак Барс, выбор болельщиков);
Юрки Йокипакка (Сибирь, выбор СМИ);
Ник Бэйлен (Трактор, выбор КХЛ);
Нападающие
Найджел Доус (Автомобилист, выбор болельщиков);
Сергей Мозякин (Металлург, выбор СМИ);
Данис Зарипов (Ак Барс, выбор КХЛ);
Павел Порядин (Нефтехимик, выбор КХЛ);
Павел Дацюк (Автомобилист, выбор КХЛ);
Дивизион Чернышева
Вратари
Юха Метсола (Салават Юлаев, выбор болельщиков);
Игорь Бобков (Авангард, выбор СМИ);
Защитники
Вячеслав Войнов (Авангард, выбор болельщиков);
Даррен Диц (Барыс, выбор СМИ);
Адам Альмквист (Адмирал, выбор КХЛ);
Нападающие
Кирилл Семенов (Авангард, выбор болельщиков);
Никита Сошников (Салават Юлаев, выбор СМИ);
Брэндон Ип (Куньлунь Ред Стар, выбор КХЛ);
Гинек Зогорна (Амур, выбор КХЛ);
Линус Умарк (Салават Юлаев, выбор КХЛ).
По программе, сборные четырех дивизионов примут участие в Мастер-шоу, а на следующий день – в Матче звезд. Как уточнили в Лиге, он вновь пройдет в формате мини-турнира.