Дацюк, Коварж и Доус представят "Автомобилист" на Матче звезд КХЛ-2020

Континентальная хоккейная лига объявила полный состав участников Матча звезд-2020, который состоится 18 и 19 января следующего года в Москве. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

Всего в столицу отправятся 40 хоккеистов, представляющих 24 клуба. Среди них трое игроков екатеринбургского "Автомобилиста".

Дивизион Боброва

Вратари

Юлиус Гудачек (Спартак, выбор болельщиков);

Александр Самонов (СКА, выбор СМИ);

Защитники

Юусо Хиетанен (Динамо Москва, выбор болельщиков);

Микко Лехтонен (Йокерит, выбор СМИ);

Яков Рылов (Спартак, выбор КХЛ);

Нападающие

Вадим Шипачев (Динамо Москва, выбор болельщиков);

Дмитрий Яшкин (Динамо Москва, выбор СМИ);

Лаурис Дарзиньш (Динамо Рига, выбор КХЛ);

Даниил Вовченко (Северсталь, выбор КХЛ);

Владимир Ткачев (СКА, выбор КХЛ);

Дивизион Тарасова

Вратари

Илья Коновалов (Локомотив, выбор болельщиков. Победителем голосования стал Юнас Энрот из минского Динамо, но он расторг соглашение с клубом, поэтому на Матч звезд отправится Коновалов, ставший третьим в голосовании после Энрота и Ильи Сорокина);

Илья Сорокин (ЦСКА, выбор СМИ);

Защитники

Илья Шинкевич (Витязь, выбор болельщиков);

Чарльз Дженовей (Торпедо, выбор СМИ);

Мэт Робинсон (ЦСКА, выбор КХЛ);

Нападающие

Вячеслав Грецкий (Динамо Минск, выбор болельщиков);

Кирилл Капризов (ЦСКА, выбор СМИ);

Стефан Да Коста (Локомотив, выбор КХЛ);

Александр Семин (Витязь, выбор КХЛ);

Мальте Стремвалль (Сочи, выбор КХЛ);

Дивизион Харламова

Вратари

Тимур Билялов (Ак Барс, выбор болельщиков);

Якуб Коварж (Автомобилист, выбор СМИ);

Защитники

Кристиан Хенкель (Ак Барс, выбор болельщиков);

Юрки Йокипакка (Сибирь, выбор СМИ);

Ник Бэйлен (Трактор, выбор КХЛ);

Нападающие

Найджел Доус (Автомобилист, выбор болельщиков);

Сергей Мозякин (Металлург, выбор СМИ);

Данис Зарипов (Ак Барс, выбор КХЛ);

Павел Порядин (Нефтехимик, выбор КХЛ);

Павел Дацюк (Автомобилист, выбор КХЛ);

Дивизион Чернышева

Вратари

Юха Метсола (Салават Юлаев, выбор болельщиков);

Игорь Бобков (Авангард, выбор СМИ);

Защитники

Вячеслав Войнов (Авангард, выбор болельщиков);

Даррен Диц (Барыс, выбор СМИ);

Адам Альмквист (Адмирал, выбор КХЛ);

Нападающие

Кирилл Семенов (Авангард, выбор болельщиков);

Никита Сошников (Салават Юлаев, выбор СМИ);

Брэндон Ип (Куньлунь Ред Стар, выбор КХЛ);

Гинек Зогорна (Амур, выбор КХЛ);

Линус Умарк (Салават Юлаев, выбор КХЛ).

По программе, сборные четырех дивизионов примут участие в Мастер-шоу, а на следующий день – в Матче звезд. Как уточнили в Лиге, он вновь пройдет в формате мини-турнира.