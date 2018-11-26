Ковальчук установил антирекорд по игровому времени в НХЛ

Российский нападающий американского хоккейного клуба "Лос-Анджелес Кингз" Илья Ковальчук провел на льду всего 6 минут и 20 секунд в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с "Эдмонтоном".

Ковальчук впервые начал игру в четвертом звене и установил личный антирекорд по игровому времени в НХЛ. Кроме этого, он ни разу не вышел на площадку в третьем периоде. Меньше него на льду в команде провел только нападающий Майкл Амадио - тот сыграл 4 минуты и 59 секунд.

Как пишет "Чемпионат", ранее Ковальчука вывели из первой спецбригады большинства - во встрече с тем же "Эдмонтоном" на его счету только полторы минуты во время численного перевеса.

Напомним, недавно свой антирекорд установил наставник российских футболистов Станислав Черчесов: разгромное поражение от сборной Германии в контрольном матче стало для него 11-м на посту главного тренера национальной команды. После этого его подопечные проиграли сборной Швеции.