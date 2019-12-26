Петросян пригрозил судом Первому каналу за передачу про раздел имущества со Степаненко

74-летний Евгений Петросян разгневался на Первый канал за выпуск "Пусть говорят", посвященный разделу совместного имущества юмориста и его бывшей жены Елены Степаненко. Якобы, только сейчас юристы посчитали размер семейного состояния (1,5 миллиарда рублей) и теперь начинается битва за имущество.

"Поздно ночью я просмотрел передачу-пасквиль "Пусть говорят" про мою личную жизнь (эфир от 25 декабря). И понял, что уже не могу молчать. Хочу ответственно заявить! Что всё, что говорили люди присутствующие в студии является на 99% не правдой, а точнее, ложью, клеветой", - пишет Петросян в Instagram (авторские орфография и пунктуация в цитатах сохранены – прим. ред.).

Петросян разделил участников передачи на три категории:

"1. Представленные, как мои старые друзья, они действительно, старые, но чаще всего не друзья, а скорее всего, маразматики (судя по тому, что они говорили). Один из них утверждал, что я, якобы, ему что-то говорил, хотя я ничего подобного ни одному из них не рассказывал - никогда! В частности будто я не хочу иметь детей. Ни один нормальный человек так не вправе сказать, даже если он детей не планирует.

2. Случайные люди, экзальтированные дамочки мужского и женского рода, которые просто злобно, истерично болтали. Видимо, это стиль передачи.

3. Официантка подслушивающая и передающая третьим лицам разговоры посетителей ресторана - это апогей передачи! Здесь же артистка кино Елена Проклова. От которой по каким-то причинам ушёл муж и, которая в свете этих событий не может быть объективной. Ко мне лично и Елене Степаненко она никогда не имела никакого отношения! Я даже не знаком с этой женщиной! Парикмахер моей дочери. Как посторонний человек вообще может комментировать эту ситуацию? Я не могу себе представить, чтобы прийдя в салон красоты адекватный человек начал исповедоваться!".

"Ведущий Дмитрий Борисов выглядел в моих глазах просто фриком, который взял на себя ответственность 15 раз во время передачи утверждать, что "только что закончилась опись имущества, оцениваемая в 1,5 миллиарда". Во-первых, приставы работали весной 2019 года, а не только что, и работали они не полгода, как утверждает ведущий, а три дня. Во-вторых, приставы должны описывать, но вовсе не оценивать имущество. Это не их компетенция. Судебная экспертиза только начинается. И, как можно заранее десятки раз в течении передачи утверждать фиксированную сумму этой оценки?!" – возмущается Петросян.

В конце Петросян пригрозил судом Первому каналу и призвал поклонников не смотреть вторую часть передачи, которая должна выйти в районе Нового года. Интересно, что у Петросяна и его помощницы Татьяны Брухуновой схожая манера письма в Instagram: та недавно также по цифрам-пунктам раскладывала критику в адрес хейтеров и СМИ, посмевших написать о ее возможной свадьбе с юмористом.