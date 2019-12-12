28 Сентября 2020
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Евгений Петросян Ольга Бузова (2018) | Фото:instagram.com/petrosyanevgeny

Татьяна Брухунова: "Я не довесок к артисту Евгению Петросяну"

30-летняя помощница Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которой с подачи "Комсомолки" теперь приписывают брак с шефом, жестко высказалась по поводу разговоров вокруг своей персоны. Оказывается, многие пользователи начали хейтить Татьяну (не совсем понятно, правда, за что). Досталось и журналистам, которые звонили Брухуновой и пытались подтвердить (или достать опровержение) новости о свадьбе.
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Вот что пишет Брухунова в Instagram: "Меня не нужно жалеть! У меня все хорошо. Я существую в привычном ритме и ни на что не жалуюсь. Жизнь полна интересных и радостных событий, как и прежде. Ничего не изменилось! Я самостоятельный человек. Не довесок к артисту Евгению Петросяну. В связи с чем прошу ВСЕХ вас никогда впредь здесь не заниматься болтологией на данную тему".

Татьяна Брухунова|Фото:instagram.com/bruhunova

Татьяна Брухунова

"Прошу так же не обращаться ко мне за комментариями по тому или иному вопросу связанных с моей личной жизнью. Не считаю это возможным. Мне не за что ни перед кем оправдываться! Я вправе распоряжаться своим личным временем и пространством так, как сочту нужным без оглядки на "доброжелателей", - добавляет сотрудница Петросяна.

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Татьяна Брухунова: "Я не довесок к артисту Евгению Петросяну"

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Теги: свадьба петросяна, евгений петросян, татьяна брухунова, слухи



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Ранее 25.05.2020 16:41 Мск Family look: Петросян опубликовал первое совместное фото с 31-летней Татьяной Брухуновой
Ранее 10.01.2020 08:47 Мск Помощница Петросяна надела кольцо на безымянный палец

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Ранее 09.12.2019 11:37 Мск СМИ: Евгений Петросян женился в пятый раз

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