Скворцова поспорила с Голиковой на тему "ужасной" оптимизации здравоохранения

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой по поводу оптимизации здравоохранения.

Напомним, Голикова назвала ужасным проведение программы оптимизации в сфере здравоохранения, прошедшей во многих российских регионах. Она выступила в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1". Вице-премьер посетовала на резкое ухудшение качества и доступности лечения пациентов.

Скворцова считает, что Голикова дала излишне эмоциональную оценку.

Министр признала, что программа оптимизации, действительно, по-разному проводилась в разных регионах.

При этом она не согласна с тем, что в результате снизились доступность и качество. "Этого нет, иначе мы бы не обеспечили рост продолжительности жизни более чем на пять лет", - сказала Скворцова.

Министр уверена, что в отрасли идет "нормальное позитивное движение", пишет Regnum.

В начале ноября Голикова уже сообщала о том, что, по ее мнению, оптимизация здравоохранения во многих российских регионах провалена. По ее словам, медицинская инфраструктура находится в плачевном состоянии.