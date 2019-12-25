11 Октября 2020
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Общество В России
Татьяна Голикова (2019) | Фото: duma.gov.ru

Голикова назвала "ужасным" проведение оптимизации в сфере здравоохранения

Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала ужасным проведение программы оптимизации в сфере здравоохранения, прошедшей во многих российских регионах.

Об этом она заявила в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

Как передает Regnum, вице-премьер посетовала на резкое ухудшение качества и доступности лечения пациентов.

"Виноваты все - и центр, и регионы", - заявила Голикова, добавив, что сейчас следует думать о том, как ситуацию исправить.

Она также допустила возможность создания жесткой вертикали в области медицины. Но, отметила вице-премьер, некоторые регионы не хотят передавать здравоохранение в федеральное подчинение.

В начале ноября Голикова уже сообщала о том, что, по ее мнению, оптимизация здравоохранения во многих российских регионах провалена. По ее словам, медицинская инфраструктура находится в плачевном состоянии.

Глава Минфина Антон Силуанов подчеркнул, что "тема годами не решалась - модернизация поликлиник, районных больниц, которые сегодня в плохом, если не сказать в ужасном состоянии". А министр здравоохранения Вероника Скворцова вообще заявила, что "системно инфраструктуру никто не трогал с конца 50-х годов".

Напомним, в Минздраве посчитали количество врачей в регионах. За год их стало меньше в 54 регионах, то есть на большей территории страны. При этом в двух регионах количество врачей сократилось более чем на 50%. После этого Владимир Путин раскритиковал оптимизацию в первичном звене медицины, о пагубных последствиях которой медработники, впрочем, предупреждали еще на самом старте, в 2014 году.

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Голикова назвала "ужасным" проведение оптимизации в сфере здравоохранения

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Теги: татьяна голикова, оптимизация здравоохранения



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Развитие сюжета:

Ранее 26.12.2019 07:48 Мск Скворцова поспорила с Голиковой на тему "ужасной" оптимизации здравоохранения

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