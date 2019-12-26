12 Октября 2020
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дождь зонтик горожане праздник толпа россияне горожане (2019) | Фото:ДИП Свердловской области

Большинство россиян назвали 2019 год трудным и плохим для страны

43% жителей России считают, что уходящий год был трудным для страны.

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, еще 15% россиян назвали его очень тяжелым, 30% опрошенных – в целом хорошим и 4% – очень удачным.

О том, что 2020 год будет трудным, говорят в сумме 43% против 53%, надеющихся, что он все же станет хорошим.

Главными событиями года россияне назвали пенсионную реформу и открытие железнодорожного моста в Крым, сообщают "Ведомости".

Напомним, в преддверии Нового года названы города, где живут самые депрессивно настроенные россияне. Стоит сразу отметить, что речь не о финансовых и социальных показателях муниципалитетов, а только о настроениях их жителей. Опрос 3 тыс. горожан в 25 городах провели аналитики агентства Zoom Market. Согласно исследованию, самыми депрессивными россиянами стали жители Норильска, Перми и Саратова.

Респондентам задавали четыре вопроса: Вы часто грустите? Вы получаете удовольствие от жизни? Вы довольны собой? Вы считаете себя депрессивным человеком?

В десятке самых грустных оказались также Челябинск, Омск, Брянск, Череповец, Екатеринбург, Уфа и Санкт-Петербург. Москва оказалась на 18-м месте, а самые оптимистично настроенные граждане проживают на юге: в Краснодаре, Сочи и Симферополе.

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Большинство россиян назвали 2019 год трудным и плохим для страны

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Теги: пенсионная реформа, исследования



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