11 Октября 2020
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Общество Челябинская область Уральский ФО
водовод для Томинского ГОК (2019) | Фото: vk.com/stop_gok

Текслер считает, что новый канал компенсирует забор воды для Томинского ГОКа

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил о строительстве нового канала, который на 20 млн кубометров воды пополнит Шершневское водохранилище. Как передает корреспондент Накануне.RU, вопрос о заборе воды для нужд Томинского ГОКа (проект "Русской медной компании") ему задали в ходе прямой линии.

"Тема активно обсуждалась и до моего приезда, и сейчас. Там [на ГОКе] не будет металлургического производства, параллельно стоит задача рекультивации [Коркинского] разреза. Мы окружим ГОК мониторингом за состоянием воздуха. Вопрос водного баланса актуален. Требуется большой объем воды. Поэтому было принято решение строить Долгобродский канал. 20 млн кубов воды пополнит наши Шершни. В январе планирую посетить стройку канала. От этого канала будет большая польза", - сказал Алексей Текслер.

Напомним, в октябре активисты движения "Стоп-ГОК" опубликовали фотографию трубы будущего водовода для производственных нужд Томинского ГОКа. По их словам, при заявленных характеристиках из Миасса будет браться 39,42 млн м3 в год, тогда как объем Шершневского водохранилища всего 176 млн м3.

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Текслер считает, что новый канал компенсирует забор воды для Томинского ГОКа

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Теги: Алексей Текслер, Томинский ГОК, водовод для Томинского ГОКа



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