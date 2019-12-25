РЖД и "Аэрофлот" не вошли в план приватизации на ближайшие три года

Московский аэропорт Шереметьево вошел в итоговый вариант программы приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы, "Аэрофлот" и РЖД в этот план не включены, заявил журналистам вице-премьер РФ Максим Акимов, передает ТАСС. План программы сегодня утверждало правительство России.

"Насколько понимаю, что касается аэропортовой инфраструктуры, - да. А что касается РЖД и "Аэрофлота", - нет речи, там [в плане] нет этих объектов", - сказал Акимов.