11 Октября 2020
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Экономика В России Москва
самолёт а-320 airbus авиакомпания аэрофлот (2016) | Фото: Накануне.ru

РЖД и "Аэрофлот" не вошли в план приватизации на ближайшие три года

Московский аэропорт Шереметьево вошел в итоговый вариант программы приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы, "Аэрофлот" и РЖД в этот план не включены, заявил журналистам вице-премьер РФ Максим Акимов, передает ТАСС. План программы сегодня утверждало правительство России.

"Насколько понимаю, что касается аэропортовой инфраструктуры, - да. А что касается РЖД и "Аэрофлота", - нет речи, там [в плане] нет этих объектов", - сказал Акимов.

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РЖД и "Аэрофлот" не вошли в план приватизации на ближайшие три года

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Теги: ржд, аэрофлот, приватизация, максим акимов, шереметеьво



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