На Ямале прокуратура берет под контроль протест обманутых дольщиков

Прокуратура Ямала потребовала от своих подчиненных в Ноябрьске, а также мэрии встретиться с обманутыми дольщиками, которые планируют протестное мероприятие из-за "заморозки" стройки из дома, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее стало известно, что на улицу готовы выйти дольщики компании "СКФ-Инвест", которая возводит многоквартирный дом по улице Советская в Ноябрьске, строительство которого сейчас остановлено, сообщает прокуратура округа. Для завершения работ застройщик собирается привлечь инвестора. Решается вопрос о выкупе квартир обманутых дольщиков.

Для снижения социальной напряженности прокуратура автономного округа поручила коллегам из Ноябрьска вместе с мэрией и представителями инвестора организовать собрание дольщиков, на котором им расскажут об их правах. Также пострадавшие смогут обратиться в надзорное ведомство.