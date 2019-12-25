На Ямале прокуратура берет под контроль протест обманутых дольщиков

11 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Рекомендуем: http://perevozki.youdo.com/cars/gazel/onboard/, подробности тут.
Сервис подбора мастеров: http://remont.youdo.com/repair/flat/two-room/ по этой ссылке.
Смотрите здесь - http://remont.youdo.com/furniture/hauling/geo/peretyagka-mebeli-v-sankt-peterburge/, подробное описание тут.



Общество Ямало-Ненецкий АО
Ключи от квартиры (2017) | Фото: gztslovo.ru

На Ямале прокуратура берет под контроль протест обманутых дольщиков

Прокуратура Ямала потребовала от своих подчиненных в Ноябрьске, а также мэрии встретиться с обманутыми дольщиками, которые планируют протестное мероприятие из-за "заморозки" стройки из дома, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Ранее стало известно, что на улицу готовы выйти дольщики компании "СКФ-Инвест", которая возводит многоквартирный дом по улице Советская в Ноябрьске, строительство которого сейчас остановлено, сообщает прокуратура округа. Для завершения работ застройщик собирается привлечь инвестора. Решается вопрос о выкупе квартир обманутых дольщиков.

Для снижения социальной напряженности прокуратура автономного округа поручила коллегам из Ноябрьска вместе с мэрией и представителями инвестора организовать собрание дольщиков, на котором им расскажут об их правах. Также пострадавшие смогут обратиться в надзорное ведомство.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На Ямале прокуратура берет под контроль протест обманутых дольщиков

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: СКФ-Инвест, обманутые дольщики, Ноябрьск



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети