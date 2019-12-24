Первый поезд в Крым уехал без начальника, пока тот поздравлял Путина

10 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Грузоперевозки в Нижнем Новгороде - http://perevozki.youdo.com/nizhniy-novgorod/
Юду: http://perevozki.youdo.com/voronezh/kontejnernye/: подробности...



Общество В России Крым
Первый поезд в Крым уехал без начальника (2019) | Фото: RT

Первый поезд в Крым уехал без начальника, пока тот поздравлял Путина

Во время торжественной церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста произошел казус. Начальник первого поезда из Санкт-Петербурга в Крым опоздал на рейс и был вынужден догонять его своим ходом.

Во время отправления состава он по видеосвязи поздравлял президента Владимира Путина, сообщает "360".

C ним пропустил поезд и гендиректор компании-оператора пассажирских перевозок на полуостров "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов, который произносил речь.

После поздравлений начальник поезда объявил о завершившейся посадке, добавив, что сотрудники бригады на местах. В это время состав за их спинами отправился. Путин с улыбкой посоветовал: "Догоняйте".

Первый поезд в Крым уехал без начальника(2019)|Фото: RT

Позже начальник пересел на этот рейс в Твери, догнав поезд на "Сапсане". При этом на то, чтобы запрыгнуть в поезд, у него была одна минута.

23 декабря Путин официально открыл движение по железнодорожной части Крымского моста. В режиме видеоконференции президент дал команду к отправлению скорого фирменного пассажирского поезда "Таврия" по маршруту Санкт-Петербург – Севастополь.

Перед церемонией открытия глава государства проехал в кабине машиниста по мосту и осмотрел весь участок железной дороги.

Как сообщалось ранее, первые поезда "Гранд Сервис Экспресс" отправятся на полуостров из Москвы и Санкт-Петербурга 23 и 24 декабря. Путь из Петербурга и Москвы в Крым займет 43 и 33 часа соответственно.

К лету 2020 года планируется открытие 11 железнодорожных маршрутов разной дальности.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Первый поезд в Крым уехал без начальника, пока тот поздравлял Путина

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: поезд, крым, начальник, владимир путин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети