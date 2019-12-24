Первый поезд в Крым уехал без начальника, пока тот поздравлял Путина

Во время торжественной церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста произошел казус. Начальник первого поезда из Санкт-Петербурга в Крым опоздал на рейс и был вынужден догонять его своим ходом.

Во время отправления состава он по видеосвязи поздравлял президента Владимира Путина, сообщает "360".

C ним пропустил поезд и гендиректор компании-оператора пассажирских перевозок на полуостров "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов, который произносил речь.

После поздравлений начальник поезда объявил о завершившейся посадке, добавив, что сотрудники бригады на местах. В это время состав за их спинами отправился. Путин с улыбкой посоветовал: "Догоняйте".

Позже начальник пересел на этот рейс в Твери, догнав поезд на "Сапсане". При этом на то, чтобы запрыгнуть в поезд, у него была одна минута.

23 декабря Путин официально открыл движение по железнодорожной части Крымского моста. В режиме видеоконференции президент дал команду к отправлению скорого фирменного пассажирского поезда "Таврия" по маршруту Санкт-Петербург – Севастополь.

Перед церемонией открытия глава государства проехал в кабине машиниста по мосту и осмотрел весь участок железной дороги.

Как сообщалось ранее, первые поезда "Гранд Сервис Экспресс" отправятся на полуостров из Москвы и Санкт-Петербурга 23 и 24 декабря. Путь из Петербурга и Москвы в Крым займет 43 и 33 часа соответственно.

К лету 2020 года планируется открытие 11 железнодорожных маршрутов разной дальности.