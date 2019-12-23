Путин дал старт железнодорожному движению в Крым в кабине машиниста

Владимир Путин официально открыл движение по железнодорожной части Крымского моста.

В режиме видеоконференции президент дал команду к отправлению скорого фирменного пассажирского поезда "Таврия" по маршруту Санкт-Петербург – Севастополь, сообщает пресс-служба Кремля.

Перед церемонией открытия глава государства проехал в кабине машиниста по мосту и осмотрел весь участок железной дороги.

Путин дал старт железнодорожному движению в Крым в кабине машиниста: "Поехали" pic.twitter.com/NwTasAEWI6 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 23, 2019

Путин также пообщался со строителями-мостовиками.

Напомним, строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершилось на днях. Технологическую готовность объекта подтвердил Ростехнадзор. Росавтодор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста.

Движение пассажирских поездов в Крым начнется сегодня, первые поезда "Гранд Сервис Экспресс" отправятся на полуостров из Москвы и Санкт-Петербурга 23 и 24 декабря. Путь из Петербурга и Москвы в Крым займет 43 и 33 часа соответственно.

Автомобильная часть моста была открыта 15 мая 2018 года. Владимир Путин проехал по мосту на КамАЗе.