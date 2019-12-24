10 Октября 2020
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Образование Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
дети на уроке в школе (2019) | Фото: Fotolia / evasilchenko / РИА Новости

Инвестиции в будущее Югры. С одаренными детьми округа работают лучшие педагоги и ученые

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре с начала этого года успешно действует распределенный региональный Центр выявления и поддержки одаренных детей. В настоящее время проект бурно развивается, его планируемый охват – не менее 12 тысяч детей из самых отдаленных уголков округа.

В поиске талантов

Как объяснили специалисты центра, сейчас критерием отбора в первую очередь выступают академические достижения – победы и призовые места в олимпиадах и конкурсах. Однако в дальнейшем планируется внедрение и других механизмов, которые позволят выявлять и приглашать в центр молодые дарования не только из числа олимпиадников.

школьница(2019)|Фото: Fotolia / Sunny studio / РИА Новости

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Для отбора на проектные курсы, особенно инженерно-технической направленности, ребенку необходимо представить конкретные собственные наработки. Также претенденты пишут эссе, где должны продемонстрировать как знания по своей предметной области, так и "4К компетенции" – коммуникативность, креативность, командный дух и критическое мышление.

В каждой смене принимает участие в среднем 60 детей от 12 до 17 лет. Сейчас проектные и образовательные смены продолжаются от пяти до семи дней, а в последующем, как рассказали РИА Новости эксперты Департамента образования ХМАО – Югры, планируется расширить этот срок примерно вдвое. Также разрабатываются форматы летней школы и лагеря, продолжительностью от 14 до 21 дня.

В настоящий момент правительством округа утвержден план развития центра, который предполагает включение программ поддержки и развития также для молодых спортсменов и дарований в области искусства.

От ведущих специалистов – мотивированным детям

Ключевыми партнерами центра сегодня выступают Югорский и Сургутский государственные университеты, а также Югорский физико-математический лицей и детский технопарк “Кванториум”. В работе центра принимают участие и ведущие учителя-предметники из общеобразовательных учреждений округа.

“Мы проводим смены как научно-технической направленности, так и социально-гуманитарной. Особо стоит отметить междисциплинарные программы – например, такие как биохимия или инженерные науки. У нас ребенок всегда может получить консультацию специалиста и восполнить любые пробелы в профильной сфере”, – заявила начальник отдела дополнительного образования и профессиональной ориентации Департамента образования ХМАО – Югры Наталья Романова.

Также педагоги рассказали, что программой центра предусмотрено проведение учебно-интеллектуальных сборов, нацеленных на подготовку школьников к участию во всероссийских предметных олимпиадах различного уровня.

технопарк Кванториум(2019)|Фото: АУ ХМАО "Региональный молодежный центр"

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Утверждение образовательной программы каждой смены происходит на конкурсной основе, в результате экспертной оценки Департамента образования ХМАО – Югры. Специалисты уверены, что по мере развития центра будет расти число промышленных партнеров, занятых в реальном секторе экономики региона, представители которых примут активное участие в учебных курсах.

Каждый ребенок, попавший в базу центра, курируется для подготовки к различным образовательным и научным событиям как регионального, так и всероссийского уровня, а его личная траектория фиксируется в цифровой образовательной среде региона.

С заботой о будущем

За каждым ребенком, приглашенным в центр, закрепляется педагог, который не просто принимает участие в его продвижении по образовательному курсу, но, как подчеркнули специалисты, параллельно сам проходит подготовку, которая позволит продолжить поддержку ученика и после завершения смены, на муниципальном уровне.

“В центре налаживается система профориентации: в рамках каждого без исключений мероприятия с детьми работают специалисты в этой области, использующие как ведущие мировые методики и практики, так и авторские программы”, – объяснил руководитель центра Антон Карминский.

путин(2019)|Фото: РИА Новости / Михаил Климентьев

Путин заявил о необходимости ранней профориентации

Учитывая огромную площадь округа и труднодоступность многих районов, работа, выполняемая центром, имеет, по мнению педагогов, огромное значение. Так как во множестве населенных пунктов попросту нет ни квалифицированных специалистов, ни необходимой инфраструктуры такого уровня.

"Поддержка детей – задача большого числа учреждений разного уровня, и цель нашего центра – координировать эту работу, обеспечивая ребятам легкий и быстрый старт", – подчеркнула Наталья Романова.

Она также отметила, что одна из наших важнейших задач центра – познакомить ребят с реальными возможностями региона, которые намного шире, чем зачастую может казаться.

Специалисты уверены, что мероприятия, утвержденные в плане развития центра до 2024 года, позволят вовлечь в передовые образовательные практики не менее двенадцати тысяч детей со всего региона, обеспечив тем самым достойные условия для развития способностей и талантов молодежи Югры.

“Для талантливых и мотивированных детей естественно стремиться в лучшие вузы страны и мира, но мы надеемся, что, получив образование, многие из них с радостью вернутся на свою малую родину”, – отметил Антон Карминский.

точка роста(2019)|Фото: Global Management Challenge / РИА Новости

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Инвестиции в будущее Югры. С одаренными детьми округа работают лучшие педагоги и ученые

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Теги: нацпроект образование, инвестиции, одаренные дети,



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