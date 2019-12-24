БФ "Синара" приобрел современное оборудование для детских операций

Областная детская клиническая больница совместно с Благотворительным фондом "Синара" провела презентацию современного оборудования, которое позволит врачам проводить операции с минимальным вмешательством.

20 декабря благотворительный фонд "Синара" вместе с ОДКБ презентовали результаты проекта "Детская больница без боли", который стартовал ещё весной 2019 года. С помощью благотворительного сбора средств и организации помощи удается приобретать современное оборудование и импланты, способные снизить болевой эффект при операциях и уменьшить количество дней пребывания в больнице. "Самое главное – создать условия, когда дети не будут бояться находиться в больницах. Для этого мы вместе с врачами проработали все актуальные на сегодняшний день потребности и приобрели за счёт собранных средств новое оборудование", – комментирует президент БФ "Синара" Наталья Левицкая. По её словам, за текущий год фондом на эти цели собрано более 17 млн руб.

Как рассказал заместитель главного врача по хирургии ОДКБ Юрий Баранов, мочекаменная болезнь сильно помолодела: "Сейчас, с учётом нового оборудования, мы смогли сместить возрастные ограничения. Самому маленькому ребёнку, у которого с помощью нового аппарата – литотриптора мы смогли убрать камень, всего девять месяцев". Как сообщает Юрий Баранов, на сегодняшний день в мире нет технологий, которые могли бы провести такого рода операцию пациенту младше 9 месяцев. Операция, в среднем, может занять 1,5-2 часа в зависимости от состава камня, его размера и локализации. Что же касается госпитализации, то при малоинвазивном (малом) вмешательстве, пациента можно выписать уже через день. С открытым вмешательством этот срок увеличился бы до недели и могла появиться большая вероятность возникновения рецидива.

Нейрофизиологический монитор уже готов к полной эксплуатации (пока его использовали лишь частично). Его используют во время проведения сложнейших операций на спинном или головном мозге.

"Как оперирующий врач я просто поражён эффективностью этого оборудования", - рассказывает главный врач ОДКБ Олег Аверьянов: "Оно позволит нам сконцентрировать в одном месте все те тяжёлые случаи патологии, которые требуют высокотехнологичного лечения". По его словам, новое оборудование позволит совершенствовать методики оказания помощи на территории Свердловской области, что положительно скажется на выздоровлении и социальной адаптации маленьких пациентов.

Касательно работы специалистов, заместитель главного врача по хирургии ОДКБ заявил, что "оборудование не требует специального образования", а самое главное для его внедрения в работу и дальнейшего использования – это желание коллектива освоить новую методику.

"Мы готовы развиваться дальше при поддержке фонда, минздрава, каких угодно средств, приобретать новое оборудование, чтобы выйти на новый уровень оказания медицинской помощи. Как раз в этом весь плюс: сошлись желания хирургов с возможностями фонда", – заверил Юрий Баранов. По его словам, эффективность самой методики малоинвазивного лечения достигает 95%.

Помимо новейшего оборудования, фонд предоставил больнице порядка 160 имплантов "Вантрис" и "Уродекс". По заверениям Натальи Левицкой, этого хватит на весь 2020 год.

Заместитель главного врача по хирургии ОДКБ также отметил, что лечение абсолютно бесплатное, поскольку проводится за счет благотворительного проекта. Таким образом, родителям больше не нужно закупаться дорогостоящими препаратами и опасаться за эффективность лечения. Следует отметить, что в городскую больницу поступают дети не только Свердловской области, но и других регионов Российской Федерации.

"После операции мы хорошо себя чувствуем", – делится впечатлениями мама маленького Равиля Оксана Ганиева. Со своим семилетним сыном они приехали из закрытого города Лесной. "Мы уже третий раз делаем коррекцию. В этот раз мы опробовали новые препараты и уже по УЗИ видно, что лоханка уменьшилась. Очень надеемся, что препарат, наконец, помог как надо".