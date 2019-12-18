"Рука надежды": уральский ученый изобрел бионический протез, который многократно дешевле иностранных аналогов

Современный мир становится все ближе к технологиям будущего из фантастических фильмов типа "Терминатора" режиссера Джеймса Кэмерона. Помните, как во второй части Сара Коннор вместе со своим сыном Джоном отправилась уничтожать протез руки будущего "робота убийцы"? Нечто похожее было презентовано сегодня в стенах Физико-технологического института Уральского федерального университета. Русская смекалка и знание технологий позволили уральскому ученому Федору Которову сделать бионический протез руки в разы дешевле иностранных аналогов. Изобретатель показал журналистам прибор в действии. Оценил труд уральца и корреспондент Накануне.RU.

Бионический протез Которова представляет собой воссозданную кисть руки. Модель сделана из поликапролактона. Этот материал используется для лепки и очень сильно напоминает парафин. Только вещество намного прочнее.

Протез характеризуется повышенной надежностью и функциональностью, отличается улучшенной мелкой моторикой и практически повторяет естественные движения кисти.

Как рассказывает сам ученый, протез уникален тем, что человек может управлять пальцами так, как он пожелает.

"Пальцы могут поворачиваться по одному, и градус может быть любым. Как работает протез? Датчик крепится на мышцы и в последующем человек может более - менее управлять рукой. Протез считывает давление мышцы руки, которая не была ампутирована. Человек сокращает мышцы, датчик учитывает сигнал, а мотор управляет тем или иным пальцем", - объяснил лаборант-исследователь кафедры экспериментальной физики ФТИ УрФУ.

Каждую деталь ученый изготавливал отдельно и вручную. Затем же скреплял все воедино в домашней лаборатории. На сборку потребовалось три месяца. Прибор разрабатывался в течение года. Его себестоимость всего 15-20 тыс. руб. Отметим, что лишь в трех точках земного шара производят такие протезы. Цены на них заоблачные и не по карману простым россиянам.

По словам Федора, такие бюджетные разработки очень нужны.

"Необходимость подобных разработок очень высока, а вот возможности получить такие протезы нет. Особенно у нас в области доступа к ним не наблюдается", - говорит испытатель.

Прямо при включенных камерах молодой человек примеряет свой прибор мужчине, у которого после несчастья на работе были ампутированы пальцы руки. В итоге после присоединения протеза Александр начинает двигать пальцами и даже брать коробку сока. Все это сопровождается знакомыми роботизированными звуками из кино о терминаторах.

Теперь в планах у ученого увеличить грузоподъемность протеза с сорока до ста килограммов. Он очень надеется, что спонсоры для проекта найдутся, и запатентованный им протез будут выпускать серийно.