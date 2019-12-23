09 Октября 2020
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Политика В России
Депутатат саратовской облдумы Николай Бондаренко (2019) | Фото:

Николай Бондаренко рассказал, почему левый протест пока не набрал сил

В ходе конференции "Россия 2024 : Левый поворот или национальная катастрофа" левые силы обсудили возможности дальнейших совместных действий. В мероприятии принял участие один из самых ярких деятелей левого Ютюба – депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко.
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По его мнению, левым надо идти по пути проведения законных протестных акций. Вместе с тем последнее время показывает, что подобные акции зачастую оказываются неудачными – пенсионную "реформу" приняли, невзирая на митинги, продолжается строительство Шиеса, захват совхоза им. Ленина, а губернатора Иркутской области Сергея Левченко фактически отправили в отставку. Также митинги КПРФ часто упрекают в отсутствии размаха и драйва, присущих акциям либералов.

Своим видением этой проблемы Николай Бондаренко поделился в кулуарах конференции с корреспондентом Накануне.RU:

"Сегодня очень важно понимать, что в протестах, которое организовывает левое движение и, в первую очередь КПРФ, важна массовость. В случае если в акции участвует незначительное количество людей, это дополнительно развязывает для власти руки. Повысили пенсионный возраст – а вышло 150 человек – значит, мало повысили, значит, нужно повышать ещё больше – такова логика власти", – считает Бондаренко.

Он признал, что у КПРФ не получается донести до общества важность отстаивания позиции по товарищам – Павлу Грудинину Сергею Левченко, народным предприятиям.

"Власть в качестве контрпропаганды одурманила осознание людей, что от них ничего не зависит, что за них наверху всё решили. В условиях диктатуры буржуазии просвещением широких масс населения занимаются буржуазные элементы. Если мы посмотрим на интернет-китов, которые определяют новостную повестку, они на 99% буржуазные по объективным причинам. Но мы видим, как благодаря той антинародной политике, которую власть проводит, снижению уровня благосостояния, уровню жизни, холодильник более доходчиво доносит до населения необходимость изменения не просто фамилии президента или премьера, а всей системы", – отметил он.

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Николай Бондаренко рассказал, почему левый протест пока не набрал сил

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Теги: КПРФ, митинги, Николай Бондаренко



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