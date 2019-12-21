КПРФ не исключила досрочных президентских выборов и призвала всех левых в партию

В Октябрьском зале Дома Союзов началась конференция лево-патриотических сил "Россия 2024: Левый поворот или национальная катастрофа". Мероприятие посетил и корреспондент Накануне.RU.

Заседание открылось пением "Интернационала".

Модерировавший первое заседание Сергей Удальцов посчитал, что эту конференцию запомнят потомки как образец сотрудничества левых.

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов напомнил, что текущий курс правительства завёл не только в тупик, но уже и к опасной черте. На этом фоне приближаются выборы, причём Зюганов не исключил и досрочных президентских выборов.

В качестве альтернативы лидер КПРФ предложил опыт народных предприятий и планирования экономики по образу Иркутской области под руководством Сергея Левченко. "Нужно предложить обществу и правительству народного доверия уникальный опыт народных предприятий. И нынешняя конференция - первый шаг в этом направлении" - подчеркнул Зюганов. Далее слово взял губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Он развил тему планирования экономики, отметив, что за план, в отличие от прогноза, нужно отвечать. И именно этого боятся нынешние власти. Их планирование остаётся на уровне прогнозов.

Коснулся Левченко и катастрофических наводнений. "В новейшей истории такого не было, в советское время было, чтобы за три месяца мы дали пятнадцати тысячам человек новое жильё", - отметил экс-губернатор Иркутской области.

"В Иркутской области мы ежегодно на 20-25 процентов снижаем вывоз круглого леса за рубеж" - прокомментировал Левченко ещё одну скандальную для региона тему.

Тему планирования в экономике, а именно сельском хозяйстве продолжил директор совхоза им. Ленина, неожиданно перешедший от этого к описанию революционной ситуации, когда верхи боятся текущей ситуации, а низы не хотят жить в нищете. "У нас есть способ решить эту ситуацию без катаклизмов. Это левый поворот. Наша власть начала войну с Советским Союзом и проиграла её", - рассказал Павел Грудинин.

"Ели в партии будет не 200 тысяч, а 400 тысяч, наши успехи будут расти в геометрической прогрессии", - подхватил тему протестов член ЦК КПРФ Владимир Кашин. Он также напомнил о том, что законы, позволяющие навести порядок в лесной отрасли и защитить сталинские лесополосы, были внесены коммунистами.

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов начал свой доклад с поздравления собравшихся с днём рождения товарища Сталина, сорвав бурные овации. "Ползучая катастрофа уже идёт с 1991 г. Только левый поворот, только в этом наше будущее и перспектива", - продолжил Удальцов. Он напомнил, что иллюзий о том, что левый поворот может осуществить действующая власть, уже не осталось. Ведь левый поворот противоречит коренным классовым интересам властей.

"Я не сомневаюсь, что наш президент - идейный антикоммунист, идейный либерал, идейный западник. Это нужно просто зафиксировать и не играть в эти игры, что царь хороший, а бояре плохие. Хороший царь за 20 лет навёл бы порядок", - продолжил речь координатор "Левого фронта".

"В конце концов даже зимы не стало, даже зиму украли и снега нет", - пошутил Удальцов, но в итоге призвал не быть соглашателями и не идти на сговоры с властью.

Основатель движения "За новый социализм" Николай Платошкин отказался ждать 2024 г. и пригласил всех в 2021 г. на "похороны российского капитализма". В Госдуме в 2021 г., по его словам, нужно сформировать левое большинство и первым делом отметить пенсионную "реформу". В ближайшим шагом могут стать выборы в Иркутской, Смоленской и Костромской областях, в феврале следующего года нужно созвать конференцию левых сил.

Публицист и депутат заксобрания Владимирской области Максим Шевченко напомнил, что принятая на пепелище Белого дома конституция в первых статьях ещё имеет отпечатки советского прошлого, такие как социальное государство и то, что многонациональный народ является источником власти. Но теперь это не так. Главным нарушителем основного закона, с его слов, является сама власть.

После заседания участники отправились возложить цветы к памятнику Сталину.