Лавров: "Дискуссия о пакте Молотова-Риббентропа стимулирована нашими западными коллегами"

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз прокомментировал обсуждение пакта Молотова-Риббентропа, которое активизировалось в последнее время.

Во время "правительственного часа" в Совете Федерации сенатор Людмила Нарусова спросила главу внешнеполитического ведомства, почему изменилась оценка этого исторического момента.

"В последние годы мы наблюдаем развертывание настоящей исторической агрессии против нашей страны. Обвиняют Советский Союз, говорят, что мы чуть ли не наравне с Гитлером должны нести ответственность за начало войны. Считают, что эта дискуссия стимулирована нашими западными коллегами", - заявил Лавров.

"Если они начинают перевирать, видеть только то, что выгодно им, то, наверное, единственным ответом может стать углубление в источники, в документы. И на недавнем неформальном заседании лидеров стран СГН президент России об этом достаточно подробно говорил. Кстати, он также недавно рассказал, что готовит статью на эту тему. Мы не отрицаем наличие пакта, не идеализируем эти документы. Мы показываем ретроспективу и гносеологию этого события", - заключил Лавров.