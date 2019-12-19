Челябинский бор ожидают масштабные вырубки под строительство детского хирургического корпуса

Депутаты Заксобрания Южного Урала рассмотрят 26 декабря вопрос об изменении границ Челябинского городского бора. Поправками предлагается исключить из границ памятника природы участок площадью 4,2 га под строительство нового хирургического корпуса детской областной больницы, передает корреспондент Накануне.RU.

В новом корпусе планируют разместить всю детскую хирургию, а также онкогематологический центр и отделение трансплантации органов и костного мозга. Объект включили в федеральный проект "Развитие детского здравоохранения", на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 4,5 млрд руб. Строительство было запланировано на 2021 год.

О планах по строительству нового хирургического корпуса детской областной больницы еще в марте говорил и.о. министра здравоохранения Челябинской области Сергей Приколотин. Он отмечал, что средства на его строительство заложены в федеральном и областном бюджете.

"С открытием нового корпуса будет больше возможностей для развития в том числе нейрохирургической помощи детям с дорожно-транспортными, высотными и другими тяжелыми травмами, опухолями мозга. Мы сможем объединить всю детскую урологию и разместить в одном месте в соответствии с санитарными нормами и правилами", - заявил он в одном из интервью, при этом добавив, что место под строительство объекта пока не определено.

В июне министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области объявило открытый конкурс по выбору подрядчика для выполнения проектно-изыскательских работ по объекту "Строительство хирургического корпуса для ГБУЗ "Челябинская областная детская клиническая больница". По итогам конкурса контракт стоимостью 28,4 млн руб. был заключен с ООО ПСК "РегионПроект".

В рамках технического задания компания должна была спроектировать здание общественного назначения на 300 коек для размещения хирургического подразделения, дополнительно предусмотрев три перехода в действующие корпуса. Работы подрядчик должен был выполнить в четвертом квартале 2019 года. Однако проектирование было приостановлено, потому что выбранный участок не подошел под параметры здания и потребовалась другая площадка. В результате было предложено разместить новый корпус на территории Челябинского городского бора.

"Строительство нового хирургического корпуса на базе детской областной больницы даст прорыв в оказании высокотехнологичной помощи, инновационных видов лечения, трансплантации для всех детей Челябинской области! Кроме того, это очень расширит и текущие виды помощи, в том числе и хирургической! Даст больше коек и врачей, а значит, и больше шансов для выздоровления детей. И очень важно, что в детской областной есть дорогостоящее оборудование. Потому что койки, врачи, стены, пол - это ничто без качественного лабораторного оборудования, лучевой терапии, томографии и много чего ещё", - сообщила на своей странице в соцсети председатель совета движения помощи онкобольным детям "Искорка" Евгения Майрова. Ее на заседании ЗСО 26 декабря планируется утвердить на пост уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области.

Не все поддержали предложение по размещению здания на территории памятника природы Челябинской области. Против вырубки деревьев выступили эко-активисты. На портале Change.org опубликована петиция, в которой губернатора Алексея Текслера просят защитить городской бор и принять решение об альтернативном варианте строительства нового корпуса. Петицию в настоящий момент подписали 890 человек.

"Наш город вновь становится точкой социального напряжения, вновь накаляются страсти вокруг многострадального Челябинского городского бора, в связи с желанием его застроить и уничтожить. Центр детской хирургии планируется разместить на территории Челябинского бора, уничтожив более 4 га реликтового леса и прилегающей территории, что противоречит положениям о памятнике природы. Центр необходим нашему городу и области, в этом есть потребность и необходимость. Существует альтернативный вариант его строительства – на территории 8 Городской больницы, где имеются вся инфраструктура и необходимая логистическая цепочка для доставки и лечения детей с любой точки города и области, в том числе в экстренных случаях", - говорится в петиции.

17 декабря эко-активисты встретились с представителями Челябинской областной детской клинической больницы.

"Они обосновали свою медицинскую часть, на основе которой и предлагается строить детскую хирургию именно на данном спорном участке. Обосновали каждый шаг, справедливо заметив, что жизнь ребенка здесь часто идет на минуты и секунды. Они врачи - с большой буквы! Не строители и не архитекторы. Не экологи. Дальше в дело должны были вмешаться профильные специалисты. Целый год кто-то шуршал бумажками, но по факту, получается, ни сделал ровным счетом ничего, кроме как подтвердил - строить только здесь. Кто-то даже на этом заработал. Но вот контракт в общедоступной системе мы пока найти не смогли. Найдем ли вообще? Кроме презентации и исторических документов, на основании которых инициировали строительство, нам не показали ничего. Что же, будем заваливать запросами", - сообщил после встречи один из участников от эко-активистов Андрей Попков.

При этом на встрече не присутствовали ни представители минэкологии региона, ни депутаты областного парламента. Но уже 18 декабря депутаты комитета ЗСО по экологии и природопользованию одобрили изменения в проект постановления об утверждении границ Челябинского городского бора.

"Необходимость рассмотрения данного вопроса вызвана проектом правительства РФ о финансировании строительства хирургического отделения Челябинской областной детской клинической больницы. Министр экологии области Сергей Лихачев, выступавший докладчиком по данному вопросу, подчеркнул, что это вынужденная мера и обратился за поддержкой к депутатскому корпусу", - сообщили в пресс-службе ЗСО.

Как сообщил Сергей Лихачев, из состава памятника природы предлагается исключить участок для расширения ЧОДКБ и территории, занятые захоронениями.

"Из границ памятника природы будет исключен участок площадью в 4,2 гектара под строительство детского хирургического корпуса, ввиду чего под застройку по факту попадает земельный участок площадью не более 1,5 га для самого корпуса, коммуникаций и подъездных путей. Также будет решен вопрос с незаконными захоронениями на территории кладбища, которые появились там в 2000-х годах, причем граница на этом участке отбивалась буквально по "могилам". В дальнейшем ни одного лишнего метра земли под новые захоронения выделяться не будет", - рассказал начальник управления экологического просвещения регионального минэкологии Виталий Безруков.

Одновременно в состав памятника природы включается территория около 60 га. Городской бор предлагается увеличить за счет присоединения поймы реки Миасс и урочища Монахи.

"Фактически бор будет увеличен на 54,13 га, и его общая площадь составит 1184 га. Иными словами, в состав бора будет включена площадь лесного массива, в 10 раз большая, чем будет выведено. Министерство экологии также выдвинуло условие о том, что компенсационная высадка должна произойти на территории памятника природы вблизи нового хирургического корпуса в виде крупномеров в двукратном увеличении", – отметил Безруков.

В частности, минэкологии планирует совместно с главным управлением лесами Челябинской области высадить порядка 20-30 тысяч саженцев сосны на территории бора, еще более 500 крупномерных сосен высотой от двух метров будет высажено общественными организациями. О своей готовности на личные средства закупить 1 тыс. 200 деревьев сообщили на заседании комитета председатель совета директоров ЧТПЗ Александр Федоров, президент управляющей компании "Южуралзолото Группа компаний" Константин Струков и первый заместитель председателя областного парламента Юрий Карликанов.

В пресс-службе ЗСО добавили, что к ним поступает большое количество обращений от граждан по вопросу строительства нового хирургического корпуса детской областной больницы. Значительная их часть выступает в поддержку строительства отделения на территории городского бора.