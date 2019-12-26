12 Октября 2020
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Общество Челябинская область
челябинский городской бор (2019) | Фото: vk.com/vybros74

Депутаты изменили границы Челябинского городского бора для строительства детского хирургического корпуса 

Депутаты Заксобрания Южного Урала утвердили изменения границ Челябинского городского бора. Согласно поправкам, из границ памятника природы исключается участок площадью 4,2 га под строительство нового хирургического корпуса детской областной больницы. Депутаты почти единогласно поддержали это решение, только один воздержался, передает корреспондент Накануне.RU.

Перед депутатами с докладом выступила первый замминистра экологии области Яна Куприкова. Она рассказала, что в состав памятника природы предлагается включить территорию около 60 га за счет присоединения поймы реки Миасс и урочища Монахи, одновременно из состава городского бора предлагается исключить участок площадью в 4,2 гектара под строительство детского хирургического корпуса, а также земельные участки, занятые захоронениями.

"В результате площадь памятника природы увеличится более чем на 54 гектаров. Проектом постановления предлагается утвердить новые границы Челябинского городского бора и перечень координат. Прошу поддержать проект постановления", - обратилась к депутатам Куприкова.

Свое мнение на заседании озвучила депутат от "Справедливой России" Ольга Мухометьярова.

"Безусловно строительство детского корпуса больницы жизненно необходимо. Но порочную практику сокращения экологических систем мы должны прекращать. Никогда не воссоздать экологическую систему путем высадки просто деревьев. Поэтому сегодня я воздержусь от голосования, потому что я знаю необходимость строительства больницы, но я не могу позволить сокращать границы природоохранных объектов", - подчеркнула она.

Слово для содоклада взял заместитель председателя комитета ЗСО по экологии и природопользованию Александр Федоров. Он сообщил, что Константин Струков выступил с инициативой взять на себя компенсационную высадку тысячи деревьев, он к этому предложению присоединился.
"Жизнь вовремя спасённого ребенка не стоит никаких границ", - подчеркнул Федоров.

Спикер областного парламента Владимир Мякуш подчеркнул, что они внимательно подходили к рассмотрению данного вопроса на предварительной стадии.
"Мы организовали дискуссию среди населения, получили огромное количество писем со стороны жителей не только города, но и области. Людей, которые поддерживают это предложение, в два раза больше. Мы исходили из главного, чтобы не навредить природе и не уменьшать границы особо охраняемого памятника", - подчеркнул он.
В частности, проектировщикам рекомендовано рассмотреть возможность наименьшей вырубке деревьев. Также будет произведена компенсационная высадка крупномерных деревьев.

"Мы исходили из того, что проект, который стоит 4,5 млрд руб., реализуется благодаря финансовой помощи федеральных органов. Поэтому взвесив все, мы пришли к выводу, что можно построить и хирургический корпус и сохранить действующий памятник природы. Мы приближаем сроки с 2024 г. на 2021 г. и получаем деньги из федерального бюджета 4,5 млрд руб. Нужно здесь аккуратно эмоции выражать. Мы не враги себе, чтобы рубить сук, на котором сидим", - подчеркнул председатель ЗСО.

Напомним, в новом корпусе планируют разместить всю детскую хирургию, а также онкогематологический центр и отделение трансплантации органов и костного мозга. Объект включили в федеральный проект "Развитие детского здравоохранения", на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 4,5 млрд руб. Объект планируют построить на территории Челябинского городского бора.

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Депутаты изменили границы Челябинского городского бора для строительства детского хирургического корпуса 

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Теги: челябинский городской бор, строительство больницы



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