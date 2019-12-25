Эксперт: министра экологии и его ведомство делают "крайними" в ситуации с вырубкой деревьев в челябинском бору

25 декабря прошло последнее в уходящем году заседание Общественного совета при министерстве экологии Челябинской области, на нем вновь была поднята резонансная тема изменения границ Челябинского бора с последующей застройкой корпусом областной детской больницы. О происходившем сегодня рассказал член общественного совета при министерстве экологии Александр Подопригора.

Изначально вопросы по изменению границ Челябинского бора вообще не планировалось поднимать на сегодняшнем заседании совета, но по настоянию части его членов резонансная тема была вынесена на обсуждение. Дело в том, что в четверг, 26 декабря, на последнем в году заседании Законодательного собрания его депутаты должны будут утвердить изменение границ Челябинского бора, что в дальнейшем откроет возможность вырубки и застройки территории.

"Мы уверены (с этим согласны почти все члены Совета), что минэкологии и министра Лихачёва в этом вопросе просто выставляют в качестве "крайних" их более влиятельные и заинтересованные коллеги. Профильные в этой теме министерства - минздрав и минстрой молчат, профильный (и обычно очень общительный) вице-губернатор молчит, руководство областной больницы молчит, мэр Челябинска молчит, подрядчика и проекта не сыскать, никакой достоверной информации о невозможности строительства вне границ бора нет", - обрисовал ситуацию в своем ЖЖ-журнале Александр Подопригора.

При этом именно министерство экологии и, значит, глава ведомства Сергей Лихачёв несут персональную ответственность за вопрос об изменении границ лесного массива в центре Челябинска.

Сегодня 10 членов общественного совета при министерстве высказались за рекомендацию, при которой границы непосредственно Челябинского бора можно расширить, а вот внесение изменений в непосредственно границы рекомендовано отложить. Так сказать, до лучших времен и уж точно до момента истины в вопросе проекта и согласования строительства корпуса детской больницы на территории лесного массива. Два члена совета были против этого предложения, один – воздержался.

Присутствовавшего сегодня на заседании совета депутата Законодательного собрания Челябинской области Михаила Махова (он также является членом совета) попросили донести позицию общественников до парламентариев.

Ранее мы рассказывали о возмущении общественников из-за строительства на территории бора корпуса областной детской больницы, что неминуемо приведет к вырубке части зеленых насаждений. Общественники и активисты считают, что без этого точно можно обойтись и указывают на отсутствие внятного проекта и проектной документации, а также аргументов у сторонников этого строительства. Депутаты одного из комитетов Законодательного собрания ранее рассмотрели вопрос и приняли положительное решение по данном вопросу, губернатор области Алексей Текслер сегодня во время "прямой линии" заявил о "минимальном ущербе при строительстве больницы".