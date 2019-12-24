В Челябинске общественники предложили найти новую площадку под строительство детского хирургического корпуса

Общественники намерены обратиться к губернатору Алексею Текслеру с предложением о разработке долгосрочных программ по развитию челябинского городского бора и областной детской клинической больницы. К такому выводу пришли участники круглого стола, посвященного строительству нового хирургического корпуса на территории памятника природы, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в новом корпусе планируют разместить всю детскую хирургию, а также онкогематологический центр и отделение трансплантации органов и костного мозга. Объект включили в федеральный проект "Развитие детского здравоохранения", на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 4,5 млрд руб. Объект планируют построить на территории Челябинского городского бора. 26 декабря депутаты ЗСО рассмотрят вопрос об изменении границ памятника природы. Согласно поправкам, в состав памятника природы включается территория около 60 га за счет присоединения поймы реки Миасс и урочища Монахи, и исключается участок площадью в 4,2 гектара под строительство детского хирургического корпуса. При этом как отмечается, под застройку попадает земельный участок площадью не более 1,5 га для самого корпуса, коммуникаций и подъездных путей.

На круглом столе участники отметили, что для решения проблемы необходимо наладить диалог между обществом и властью.

"Нужен диалог общественности и власти, чтобы найти правильное решение, которое устроит все стороны. Чем быстрее мы начнем диалог, тем быстрее мы до чего-то сможем договориться. До тех пор, пока решения принимаются за закрытыми дверьми, у населения возникают вопросы и домыслы, формируются недостоверные выводы", - считает депутат ЗСО, руководитель движения "АнтиСмог" Михаил Махов.

На сегодняшней встрече участники не смогли получить ответы на свои вопросы. Инициаторов проекта – представителей минздрава, минстроя и ЧОДКБ на круглом столе не было. Региональную власть представляли минэкологии и главное управление лесами области.

Представитель минэкологии рассказала, что участок на территории городского бора выбран минздравом. Рассматривался вопрос о размещении объекта на территории больницы, но такой площади не нашлось. Общественников интересовало какое количество деревьев попадет под вырубку. В частности, Михаил Махов сообщил, что в докладе, который был представлен в ЗСО, было указано 480 деревьев. При этом представитель главного управления лесами отметил, что точной цифры не существует, добавив, что на площади 4 га деревьев должно быть значительно больше.

"Для меня удивительно было, когда я услышал, что к 59,9 га относятся Монахи и пойма реки Миасс. То, что вы декларируете как то, что вы добавляете, это жонглирование фактами. Городской бор у челябинцев воспринимается как целостная природная территория, и когда вы сегодня говорите, что добавите, это манипуляция и лукавство", - заявил председатель комитета по туризму "Опоры России" Дмитрий Довбня.

Он раскритиковал работу областных министерств экологии и здравоохранения.

"У нас объекты строятся не для того, чтобы помочь гражданам оздоравливаться, а для того, чтобы освоить федеральные деньги. Здесь мы видим ту же саму ситуацию. Дотянули до последнего, а теперь гражданам это преподносится, что сейчас есть активисты нехорошие, которые борются против объектов, которые детям нужны. Да никто не борется против объектов, которые детям нужны, а борются с нерадивой и непоследовательной политикой, которая ведется нашими чиновниками на протяжении многих лет", - подчеркнул он.

С этой позицией согласен урбанист Лев Владов. "У чиновников задача освоить деньги и неважно как. Горожане не должны отвечать за их неэффективную работу", - отметил он.

Владов считает, что для строительства нового детского хирургического корпуса нужно найти новую площадку.

"Я думаю, что корпус нужно строить на абсолютно новом месте. Нет смысла строить новое высокотехнологичное здание на старой инфраструктуре 30-х годов, тем более там нет удобного подъезда. Нужно поступить как в случае с кардиоцентром – поставить новый корпус на абсолютно новой площадке, возможно, изыскать дополнительные средства, если не хватает денег", - предложил он.

При этом участники встречи были согласны с тем, что городу и области этот объект нужен, вопрос только в целесообразности выбора места. На встрече прозвучало предложение о необходимости создать комиссию, которая еще раз рассмотрит возможность строительства корпуса на территории больницы. Также они считают, что необходимо разработать долгосрочные программы по развитию, как челябинского городского бора, так и областной детской клинической больницы.

В целом у присутствующих было много вопросов к проектировщикам здания. По словам общественники Андрея Попкова, на встрече с представителями Челябинской областной детской клинической больницы им показали здание, нарисованное от руки в Paint.

Общественники уверены, что невнятная позиция региональных властей и отсутствие документации, приводят к недоверию у горожан. Они намерены провести еще один круглый стол по этому вопросу в январе и надеются, что инициаторы проекта примут в нем участие и ответят на все вопросы.