11 Октября 2020
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Общество Челябинская область
челябинский городской бор (2019) | Фото: vk.com/vybros74

"Мы нанесем минимальный ущерб", - Текслер о строительстве больницы в городском бору

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пообещал, что при строительстве хирургического корпуса детской больницы в городском бору не будет вырублено ни одно лишнее дерево, а снесенные компенсируют новыми посадками. "Нужно определить, какое дерево вырубать, а какое нет. Кроме того, необходимо высадить крупномерные деревья в значительном размере", - подчеркнул глава Южного Урала на прямой линии по итогам года, передает корреспондент Накануне.RU.

Текслер также заявил о необходимости общественного контроля: "Нужно внимательно отнестись к стройке. Если мы внимательно проведем эту работу, мы минимальный нанесем ущерб".

По его словам, хирургический корпус больнице нужен и будет построен. "Сегодня детская больница расположена в здании, которое строилось под роддом. Детская хирургия нужна, потребность большая. Цена вопроса приличная 4,5 млрд. Мы включились в нацпроект. С Голиковой (Татьяна Голикова - заместитель председателя Правительства России по вопросам соцполитики, - прим.) договорились, как будет проект, мы готовы начать стройку. Затем возник вопрос с местом. Нет никаких сомнений, что для полноценной помощи рядом с детской больницей надо строить хирургию. Площадка под строительство 4 га, само здание занимает 1,5 га. Место надо выбрать таким образом, чтобы не навредить бору. Я поставил задачу, чтобы эта территория была общедоступной", - обрисовал ситуацию губернатор.

участки включаемые в территорию Челябинского городского бора(2019)|Фото: t.me/Ecoche

Напомним, в новом корпусе планируют разместить всю детскую хирургию, а также онкогематологический центр и отделение трансплантации органов и костного мозга. Объект включили в федеральный проект "Развитие детского здравоохранения", на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 4,5 млрд руб. Объект планируют построить на территории Челябинского городского бора.

челябинский городской бор, строительство детского хирургического корпуса,(2019)|Фото: vk.com/vybros74

26 декабря депутаты ЗСО рассмотрят вопрос об изменении границ памятника природы. Согласно поправкам, в состав памятника природы включается территория около 60 га за счет присоединения поймы реки Миасс и урочища Монахи, и исключается участок площадью в 4,2 гектара под строительство детского хирургического корпуса. При этом, как отмечается, под застройку попадает земельный участок площадью не более 1,5 га для самого корпуса, коммуникаций и подъездных путей. Общественники предлагают найти другую площадку под корпус.

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"Мы нанесем минимальный ущерб", - Текслер о строительстве больницы в городском бору

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Теги: челябинский городской бор, строительство больницы



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