05 Октября 2020
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
алкотестер (2012) | Фото: gudok.ru

В Сургут проверять пьяное вождение высокопоставленного силовика приехала комиссия из Москвы

В Сургут после того, как глава отдела по борьбе с экономическими преступлениями городского управления МВД Александр Тетерятников якобы попался пьяным за рулем автомобиля, прибыла проверка центрального аппарата МВД. Кроме того, озвучены итоги местной проверки.
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Напомним, в экономической столице Югры глава отдела по борьбе с экономическими преступлениями городского управления МВД Александр Тетерятников попался пьяным за рулем – такая информация опубликована в местных соцсетях и СМИ. Пользователи опубликовали ролик, на котором человек, очень похожий на силовика, попался коллегам, когда нетрезвым управлял автомобилем. Они пригласили Тетерятникова на освидетельствование, после чего тот, оказав сопротивление, был закован в наручники. В пресс-службе окружного УМВД Накануне.RU сообщили, что глава управления Василий Романица инициировал служебную проверку. Если Тетерятников действительно управлял машиной нетрезвым, он будет уволен, а его начальников привлекут к дисциплинарной ответственности.

В одной из групп "Вконтакте" появился пост "честного гаишника" из Сургута Сергея Иванова, который рассказал об обстоятельствах начавшейся проверки. По его словам, 16 декабря в город приехали начальники окружных управлений собственной безопасности и ГИБДД.

""Герои" сюжета, исходя из их реакции и слов, были уверены, что проблему "порешали". Сразу родилась версия, что начальник управления по борьбе с экономическими преступлениями ехал в такси, за рулем машины не был, а то, что его задержали, - плохое стечение обстоятельств, ну, ошиблись инспекторы, с кем не бывает. Водитель автомобиля, которого сотрудники ДПС гоняли по городу, остановившись, так быстро убежал, что они его не смогли поймать. Его потом нашли и составили все протоколы". – отметил Иванов.

Тем временем, в Югру 17 декабря приехала комиссия аппарата МВД.

"Результат – Тетерятников резко ушел на больничный. Идет масштабная проверка. Примечательно то, что достаточно одного корреспондента федерального СМИ, чтобы парализовать работу городского отдела ГИБДД. Все кабинеты резко закрылись. Удалось попасть к замначальника Духовникову и врио комбату ОБДПС Сельскову", - отметил Иванов, добавив, что все силовики Сургута якобы были проинструктированы "не пускать СМИ в отделы".

"Прошу принять к сведению, что на сотрудников оказывается беспрецедентное давление с одной только целью: скрыть полную и достоверную информацию по этим событиям. Обращаюсь к Вам, сотрудники управления собственной безопасности, прошу защитить простого инспектора ДПС от давления со стороны руководства", - резюмировал Иванов.

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В Сургут проверять пьяное вождение высокопоставленного силовика приехала комиссия из Москвы

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Теги: Александр Тетерятников, пьяный, автомобиль



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Ранее 16.01.2020 13:30 Мск В Сургуте уволен силовик, который, будучи нетрезвым, оказал сопротивление коллегам

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Ранее 16.12.2019 10:11 Мск В Сургуте высокопоставленный силовик попался нетрезвым за рулем автомобиля

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