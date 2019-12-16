В Сургуте высокопоставленный силовик попался нетрезвым за рулем автомобиля

В Сургуте глава отдела по борьбе с экономическими преступлениями городского управления МВД Александр Тетерятников попался пьяным за рулем - такая информация опубликована в местных соцсетях и СМИ.

Пользователи опубликовали ролик, на котором человек, очень похожий на силовика, попался коллегам, когда нетрезвым управлял автомобилем. Они пригласили Тетерятникова на освидетельствование, после чего тот, оказав сопротивление, был закован в наручники.

В пресс-службе окружного УМВД Накануне.RU сообщили, что во время мониторинга соцсетей нашли ролик. Глава управления Василий Романица инициировал служебную проверку. Если Тетерятников действительно управлял машиной нетрезвым, он будет уволен, а его начальников привлекут к дисциплинарной ответственности.