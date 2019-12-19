Роналду в эффектном прыжке забил победный мяч в Серии А с высоты 256 сантиметров
Накануне в итальянской Серии А туринский "Ювентус" играл на выезде против "Сампдории". Победу в матче одержали гости со счётом 2:1.
Решающий гол на 45 минуте в эффектном прыжке забил португалец Криштиану Роналду. 34-летний футболист выпрыгнул вверх на 71 сантиметр и на высоте 256 сантиметров над землёй головой переправил мяч в ворота соперника.
Эффектный прыжок португальца вызвал восторг у болельщиков. "Теперь он ещё и летает", — написал один из них.
2️⃣5️⃣6️⃣ сантиметров — с такой высоты Криштиану забил «Сампдории». Анбеливбл! pic.twitter.com/DhK7Pnrg3p— Чемпионат (@championat) December 18, 2019
Джорданалду 😱 🦋 pic.twitter.com/TC9hAPPtRF— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) December 18, 2019
Отметим также, что данный матч стал 647-м в чемпионате Италии для вратаря "старой сеньоры" Джанлуиджи Буффона. По данному показателю он сравнялся с рекордсменом, экс-защитником "Милана" Паоло Мальдини.
1️⃣...6️⃣4️⃣7️⃣@juventusfc @1913parmacalcio @SerieA @figurinepanini pic.twitter.com/wlVgtR67Bz— Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) December 18, 2019
"Ювентус" в данный момент с 42 очками возглавляет таблицу чемпионата Италии.