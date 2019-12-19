05 Октября 2020
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Спорт За рубежом
Криштиану Роналду забивает в прыжке &quot;Сампдории&quot; (2019) | Фото: twitter.com/Eurosport_RU

Роналду в эффектном прыжке забил победный мяч в Серии А с высоты 256 сантиметров

Накануне в итальянской Серии А туринский "Ювентус" играл на выезде против "Сампдории". Победу в матче одержали гости со счётом 2:1.

Решающий гол на 45 минуте в эффектном прыжке забил португалец Криштиану Роналду. 34-летний футболист выпрыгнул вверх на 71 сантиметр и на высоте 256 сантиметров над землёй головой переправил мяч в ворота соперника.

Эффектный прыжок португальца вызвал восторг у болельщиков. "Теперь он ещё и летает", — написал один из них.

Отметим также, что данный матч стал 647-м в чемпионате Италии для вратаря "старой сеньоры" Джанлуиджи Буффона. По данному показателю он сравнялся с рекордсменом, экс-защитником "Милана" Паоло Мальдини.

"Ювентус" в данный момент с 42 очками возглавляет таблицу чемпионата Италии.

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Роналду в эффектном прыжке забил победный мяч в Серии А с высоты 256 сантиметров

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Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, Сампдория, гол, прыжок



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