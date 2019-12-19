Старейший екатеринбургский кинотеатр "Салют" объявил об увольнении сотрудников
В старейшим екатеринбургском кинотеатре "Салют" сообщили, что сотрудников ждет увольнение.
Напомним, "Салют" планируется закрыть в следующем году. Как заявляли в администрации Екатеринбурга, кинотеатр сменит направление деятельности.
"Руководство кинотеатра "Салют" извещает сотрудников о необходимости прибытия 19 декабря к директору для получения уведомления о расторжении трудового договора", - говорится на странице учреждения в соцсети.
Там же размещена петиция к администрации Екатеринбурга и главе города Александру Высокинскому с просьбой о сохранении кинотеатра. На данный момент ее подписали около 1,5 тысяч человек.
Как сообщало Накануне.RU, в ноябре стало известно, что в закрывающемся "Салюте" могут оставить некоторые кинопоказы.