12 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
кинотеатр &quot;Салют&quot;, трансляция полета Сергея Прокопьева с космодрома &quot;Байконур&quot; (2018) | Фото: Накануне.RU

В закрывающемся екатеринбургском "Салюте" могут оставить некоторые кинопоказы

В эту среду на комиссии по местному самоуправлению Екатеринбургской городской думы депутаты вместе с городскими властями обсудят дальнейшую судьбу кинотеатра "Салют". Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщил депутат ЕГД Алексей Вихарев.

Напомним, "Салют" планируется закрыть в следующем году. Как заявляли в администрации Екатеринбурга, кинотеатр сменит направление деятельности.

"Здание будет предоставлено для расширения деятельности городскому Дворцу творчества детей и молодежи, здесь будут работать детские творческие коллективы. Не исключено, что кинопоказ здесь тоже сохранится, но станет не основным, решение об этом будет принимать руководство Дворца", - поясняли в мэрии.

Как написал Алексей Вихарев на своей странице в Facebook, в настоящее время позиция администрации такова, что полностью закрыть кинопоказы в "Салюте" уже точно не предлагается.

"Чиновники готовы оставить залы для немассовой демонстрации фильмов для детей и юношества, внедрить образовательные программы кинематографической направленности, разместить здесь киношколы, а также создать киномузейное пространство", - рассказал депутат.

Алексей Вихарев(2019)|Фото: Накануне.RU

По его словам, вопрос о закрытии кинотеатра был поднят из-за его финансового положения.

"Провальным был 2018 год, когда убыток составил более 10 млн рублей. В текущем году ситуацию попробовали исправить, но по итогам девяти месяцев "Салют" все равно сработал в минус", - отметил Вихарев и добавил, что у него есть вопросы к бывшему руководству кинотеатра.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в Сети появилась петиция за сохранение "Салюта", который является старейшим кинотеатром Екатеринбурга.

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В закрывающемся екатеринбургском "Салюте" могут оставить некоторые кинопоказы

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Теги: Салют, кинопоказы, Екатеринбург



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