04 Октября 2020
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Мусорный полигон возле аэродрома Нижневартовск (2019) | Фото: МОО Зеленый фронт

"Проект "экология" скоро превратится в "онкологию": Госдума разрешила "энергетическую утилизацию" отходов

Госдума приняла в третьем чтении ряд поправок, относящихся к мусорной "реформе". Некоторые из них (внесенные практически в последний момент), по мнению ряда депутатов, практически меняют смысл реформы (речь о поправках сенатора Майорова), передает корреспондент Накануне.RU.
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Накануне поправки критиковали за поспешность и радикальность. В частности, речь шла о поправке, которая запрещает "энергетическую утилизацию" (то бишь сжигание), но никак не регламентирует процесс. "Лукавство и лицемерие. Мусор горит сегодня, прямо сейчас, на свалках площадью 4 млн га", - так прокомментировал критику поправок председатель комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Он предложил принять отдельное постановление к законопроекту, которое подразумевает возвращение гражданам части средств, если они занимаются раздельным накоплением. "Учитывать обязательно, а не факультативно раздельный сбор отходов", - добавил Бурматов.

"Проект "экология" скоро превратится в проект "онкология". Звучало все вчера красиво: давайте направим на переработку то, что можно переработать, а остальное будем отправлять на захоронение. Но в документе не прописаны механизмы процесса разделения и сжигания. И они должны быть обозначены не в подзаконных актах, которые предлагается принять потом, вдогонку, а в законах прямого действия", - заметил депутат Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия").

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"Проект "экология" скоро превратится в "онкологию": Госдума разрешила "энергетическую утилизацию" отходов

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Теги: мусорная реформа, утилизация, сжигание отходов, переработка, дмитрий ионин, владимир бурматов



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