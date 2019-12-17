Госдума признала сжигание мусора "энергетической утилизацией"

Госдума во втором чтении одобрила поправки в законодательство, формально разделяющие понятия "сжигание" и "утилизация" отходов, но при этом дающие основания для сжигания мусора после выборки "полезных" его фракций. По мнению части депутатов, серьезные поправки, необходимые правительству для реализации мусорной "реформы", были прицеплены "вагончиком" к "чужому" законопроекту (закону "Об охране окружающей среды"), чтобы парламент поскорее принял их.

Присутствовавший на заседании Госдумы министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин не стал отрицать, что поправки имеют ключевое решение для реализации реформы и, в частности, для работы регоператоров. Впрочем, некоторые депутаты заметили, что поправки фактически меняют смысл и задумку реформы и, соответственно, правила игры для этих самых операторов, передает корреспондент Накануне.RU.

Речь в поправках, вызвавших бурное обсуждение во втором чтении, идет о введении понятия "энергетическая утилизация" – этим словосочетанием больше нельзя будет назвать сжигание мусора, однако оно такое сжигание подразумевает. Энергетическая утилизация, по словам главы комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, предполагает выборку из отходов всех полезных и доступных для переработки фракций, и только оставшиеся бесполезные отходы можно будет сжигать.

"Мы сейчас формируем единую федеральную схему обращения с отходами. Утилизация является неотъемлемой частью схемы. Нам и самим не нравится история с мусоросжиганием. Этими поправками мы вносим ограничение сжигания тех фракций, которые подлежат переработке – это очень важно. Если мы продолжим сжигать "хвосты", то заложим бомбу под наши будущие поколения", – добавил Кобылкин.

Напомним, ранее сообщалось, что в Госдуму вносятся поправки, которые позволят считать мусоросжигание одним из видов переработки твердых бытовых отходов с возможностью строительства подобных заводов в черте населенных пунктов, однако в нижней палате парламента такие планы опровергали.