26 Сентября 2020
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мусор, уборка мусора, баки (2019) | Фото: Накануне.RU

Медведев назвал регионы России, которые не готовы к переходу на новую систему обращения с отходами

Российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что в ряде регионов страны ситуация со вводом новой системы по переработке и обращению с ТБО критическая, пишет РИА "Новости".

Такое заявление он сделал на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Мусорная "реформа" стартовала в стране с 1 января 2019 г., однако некоторые субъекты просили отсрочку на год. Премьер-министр отметил, что в этих регионах новая система может не заработать и с 2020 г.

Медведев перечислил эти "критические" регионы, среди них Камчатский, Хабаровский, Краснодарский края, а также Ульяновская, Саратовская, Владимирская и Курганская области, и Еврейская автономная область.

При этом спустя год после начала реформы в 17 субъектах уже есть риски того, что региональные операторы прекратят свою деятельность, в основном по финансовым причинам. В зоне их обслуживания более 14 млн человек.

Российский премьер добавил, что в некоторых областях нет информации о планах строительства новой инфраструктуры обращения с ТКО.

"Обработка не соответствует показателям нацпроекта "Экология". Там, где соответствие и есть на бумаге, в реальности оно не подтверждено действующими мощностями", - отметил премьер.

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Медведев назвал регионы России, которые не готовы к переходу на новую систему обращения с отходами

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Теги: Дмитрий Медведев, мусорная реформа, ТКО, ТБО, мусор, отходы, регионы



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