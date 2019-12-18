04 Октября 2020
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Общество Свердловская область
скорая помощь, конфликт, Курган, водитель, сугроб (2017) | Фото:Накануне.RU

Каменск-Уральский подтвердил аутсорсинг "Скорой", в Первоуральске ждут решение минздрава

В Каменске-Уральском подтвердили планы привлечения частной фирмы для функционирования "Скорой помощи", за исключением работы бригад, в Первоуральске ожидают решения минздрава Свердловской области. Как сообщалось ранее, о решении передать "скорые" в частные руки было объявлено в Нижнем Тагиле, коллективу сообщили, что с апреля они будут уволены, а затем им предстоит заключить договор с частной организацией. При этом упоминалось, что это же может ждать и такие города как Каменск-Уральский и Первоуральск.

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Как сообщил "Каменскому рабочему" главный врач станции "Скорой помощи" города Александр Флоринский, информация о переводе "Скорой" на аутсорсинг по Каменск-Уральску не совсем верна, он подтвердил планы предоставления частником автопарка.

"Вариант перевода автотранспорта на обслуживание сторонней организации рассматривается для удобства работы "Скорой помощи", чтобы не отвлекать медиков и лишний раз не вовлекать их в немедицинские вопросы. Такие, как закупка бензина, ремонт машин, оснащение автотранспортом, - объясняет Флоринский. - Планируется, что сторонняя организация на правах помощника будет заниматься этими вопросами. Важно, что предоставляться должен будет только новый, готовый к эксплуатации автотранспорт для медицинских бригад. Бригады в свою очередь продолжат выполнять свою непосредственную работу."

По заверению главврача, если Каменск-Уральск всё же перейдёт на аутсорсинг, то служба "Скорой помощи" будет по-прежнему подчиняться министерству здравоохранения Свердловской области, а в контрактах водителей (если он будет) пропишут все условия в соответствии с Трудовым кодексом.

Как сообщила Накануне.RU пресс-секретарь администрации Первоуральска Мария Попова: "У нас скорая помощь - это отдельная структура, за которую отвечает министерство здравоохранения [Свердловской области]. К администрации она вообще не имеет никакого отношения. И, насколько я знаю, по этому вопросу в министерстве здравоохранения решение не принято".

Её слова подтвердил пресс-секретарь областного минздрава Константин Шестаков, заявивший, что никакого решения по вопросу аутсорсинга в Первоуральске на сегодняшний день нет.

Напомним, что на минувшей неделе деньги в сумме 107 млн руб. на аутсорсинг "Скорой" были заложены в бюджет Свердловской области на 2020 год, эта строка расходов неожиданно появилась между первым и вторым чтениями. При этом ранее часть регионов уже отказалась от аутсорсинга, признав эксперимент неудачным. В некоторых городах страны, как, например, Самаре, медработники выходят на акции протеста из-за перевода "скорых" на "частные рельсы".

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Каменск-Уральский подтвердил аутсорсинг "Скорой", в Первоуральске ждут решение минздрава

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Теги: Аутсорсинг, Скорая помощь



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Ранее 17.01.2020 11:34 Мск Куйвашев - Накануне.Ru: Перевод "Скорой помощи" на аутсорсинг не приведет к увольнениям

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