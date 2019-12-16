В офис фирмы в Екатеринбурге, которая отапливает районы Зауралья, нагрянула полиция

В центральный офис компании "Теплоресурс" в Екатеринбурге утром 16 декабря приехали следователи полиции из Кургана. Силовики провели выемку жесткого диска.

"Они сказали, что полицию интересует Сергей Спирин - экс-глава Притобольного района Курганской области", - сообщили Накануне.RU в "Теплоресурсе".

В пресс-службе УМВД России по Курганской области визит своих коллег в Екатеринбург подтвердили.

"Следственной частью Следственного управления УМВД проводятся следственные действия в связи с расследованием уголовного дела по факту преднамеренного банкротства одного из МУПов Курганской области", - сообщили Накануне.RU в полиции.

Речь идет о МУП "Притобольный". Пока никакой официальной информации, станет ли Спирин фигурантом уголовного дела, нет.

Руководитель "Теплоресурса" Леонид Бычков считает, что визит полиции в его офис - это очередной виток давления на него в преддверии судебного заседания, которое состоится 24 декабря в Юргамышском районном суде.

"Бычков позвонил главе Притобольного района Игорю Арзину, поздравил его с наступающим Новым годом и сказал, что с 1 января 2020 года компания уходит и перестает топить. В минувший четверг аналогичным образом мы уведомили Юргамышский район", - добавили в "Теплоресурсе".

Напомним, в Юргамышском районном суде 27 ноября продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении Бычкова, которое ранее было возвращено на доследование. Бычков обслуживает в Зауралье несколько районных котельных. Внезапно его обвинили в незаконном предпринимательстве с извлечением дохода в особо крупном размере. Следствие посчитало, что Бычков с начала осени 2017 года до середины января 2019 года получал незаконную прибыль от своей деятельности без лицензии и эксплуатировал котельную в Юргамыше как объект 3 класса опасности. Сам Бычков считает, что его объект не является таковым - это в суде косвенно подтвердил и начальник отдела Курганского отдела Уральского Управления Ростехнадзора Алексей Костоусов, который был вызван на допрос как свидетель. Костоусов признался, что возбуждение уголовного дела на теплоснабжающую организацию было воспитательной мерой.