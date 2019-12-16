Названы самые ненадежные и распространенные пароли 2019 года

Названы самые ненадежные пароли уходящего года. В рейтинге 200 позиций самых популярных паролей, которые были обнаружены анонимными исследователями (хакерами). Результатом поделился сервис по созданию надежных паролей NordPass. Всего было проанализировано 500 млн паролей.

"Мы говорили это раньше, и мы скажем это снова. И снова. И снова. Пароли – очень важны. Но эта мысль по-прежнему не доходит до миллионов людей, которые выбирают "12345" в качестве пароля", - сетуют авторы исследования.

Итак, самые популярные (и одновременно ненадежные) пароли содержат очевидные и легко угадываемые комбинации чисел: 12345, 111111, 123321, а также женские имена (Николь, Джессика, Ханна) и просто наборы букв, образованные горизонтальной или вертикальной линией на клавиатуре (QWERTY, asdfghjkl, qazwsx, 1qaz2wsx и т. д.). Очень популярным остается и "пароль" ("password") – такой пароль используют не менее 830 846 пользователей.

Эксперты отмечают, что люди выбирают легкие пароли потому, что их просто запомнить. По той же причине они обычно используют один пароль ко всем аккаунтам на всех устройствах.