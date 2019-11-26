12 Сентября 2020
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митинг &quot;Очистим Россию от мусора&quot; в Москве (2019) | Фото: Накануне.RU

В Архангельске суд оштрафовал женщину, певшую гимн на митинге в защиту Шиеса

На жительницу Архангельска Анну Вешкурцеву завели административное дело и оштрафовали на 2 тыс. руб. за исполнение государственного гимна России во время митинга, посвященного борьбе против строительства мусорного полигона в Шиесе.

"Вешкурцева А.В. организовала в городе Архангельске на пл. Терехина проведение публичного мероприятия в форме митинга, не являющегося торжественным, при проведении которого допустила использование государственного символа Российской Федерации – гимна Российской Федерации в нарушение требований статьи 3 ФКЗ РФ от 25.12.2000 "О государственном гимне Российской Федерации", - говорится в решении суда.

В документе перечисляются случаи, в которых можно исполнять гимн, отмечается, что он "может исполняться в иных случаях во время торжественных мероприятий, проводимых государственными органами, органами местного самоуправления, а также государственными и негосударственными организациями".

"Учитывая то, что митинг не является торжественным мероприятием, во время проведения которого может исполняться Государственный гимн Российской Федерации, прихожу к выводу, что в действиях Вешкурцевой А.В. содержится состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 17.10 КоАП РФ", - считает судья Инна Уткина.

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В Архангельске суд оштрафовал женщину, певшую гимн на митинге в защиту Шиеса

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Теги: митинг, шиес, архангельск, гимн россии



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