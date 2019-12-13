Уральский полпред: Мы создали миф, что высшее образование даёт успех

Уральский федеральный округ потерял за 10 лет 865 тыс. молодых людей, молодежь чувствует несправедливость общества и с беспокойством смотрит в будущее. Как передает корреспондент Накануне.RU, такие данные были озвучены на заседании Совета по молодежной политике при уральском полпреде, которое проходит на площадке "СКБ Контура".

Как заявил президентский наместник Николай Цуканов, из поля зрения власти порой выпадают целые группы молодёжи. А государство должно опираться на актуальные данные о том, что думает современная молодёжь.

"За 10 лет мы [Уральский федеральный округ] потеряли 865 тысяч молодых людей. Это тревожная тенденция и она продолжается", – отметил он.

Директор по работе с органами государственной власти Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Кирилл Родин привел неутешительные данные статистики.

С беспокойством и тревогой в будущее смотрит 48 % молодых людей, оптимизма больше у молодёжи до 18-ти лет, но он тает после окончания вузов.

Опросы любых возрастов свидетельствуют, что добиться успеха в жизни сложно. Также подавляющее большинство отвечает, что нет равных возможностей для достижения успеха, и его добиваться становится всё сложнее и сложнее.

66% считают, что общество несправедливо. А запрос на справедливость возрастает у категории 25-34 года.

Родин также заметил, что ценность высшего образования падает, потому что оно не даёт навыков для трудовой деятельности. Николай Цуканов добавил при этом:

"Мы скоро разучимся выращивать хлеб, вытачивать какие-то детали на станках, но при этом все хотим стать успешными".

Полпред поддерживает идею распределения после вузов и практики, которая была 30 лет назад. "Мы создали миф, что высшее образование даёт успех", – подытожил он.