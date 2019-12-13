Куйвашев подписал распоряжение о выходном 31 декабря

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев подписал распоряжение о переносе выходного дня в 2019 году. Как передает корреспондент Накануне.RU, документ опубликован на официальном портале правовой информации Свердловской области.

Напомним, ранее Куйвашев захотел узнать мнение жителей, есть ли смысл делать 31 декабря на Среднем Урале выходным, как в некоторых других российских регионах. В своем Instagram губернатор опубликовал соответствующий опрос, в итоге подавляющее большинство свердловчан поначалу поддержали эту идею.

Как говорится в распоряжении, выходной день с субботы, 28 декабря, переносится на вторник, 31 декабря - таким образом, суббота станет рабочей. Речь идет о сотрудниках, замещающих государственные должности в правительстве Свердловской области, и лицах, замещающих должности государственной гражданской службы региона. Документ был подписан в четверг, 12 декабря.

Добавим, отнюдь не всех свердловчан устроил перенос рабочего дня на субботу. Сейчас они пишут губернатору в соцсети, выражая свое недовольство из-за того, что приходится менять все планы. Люди требуют провести новый опрос - на этот раз с уточнением, что за 31 декабря придется отработать в другой день.