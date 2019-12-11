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Экономика Свердловская область
календарь, декабрь, 31 декабря (2017) | Фото: catalog.ykt.ru

"Для бизнеса и промышленности не играет роли". Эксперт о выходном в последний день года

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев объявил 31 декабря выходным днём. Вместо последнего дня 2019 года, свердловчане будут работать в субботу 28 декабря.

Вопрос о переносе выходного дня в Свердловской области был поднят после того, как в соседних регионах 31 число было объявлено выходным. Так, например, губернатор Томской области Сергей Жвачкин перенес рабочий день с 31 декабря на 28. Глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Темрезов также подписал указ о переносе выходного дня с субботы на праздничный вторник, дополнив список регионов, главы субъектов которых своими распоряжениями перенесли выходной: Псковская и Кировская области, Ставропольский край, Крым.

Другие регионы всё же будут работать в праздник. Минтруда заявило, что перенос выходного дня в масштабах целой страны уже невозможен.

Председатель комитета по малому и среднему бизнесу СОСПП Анна Хвагина уверяет, что жизнь обычных трудящихся от такого решения сильно не поменяется: "Аптеки всё равно будут работать 31-го числа. И все, кто будет работать у первого стола, так или иначе, всё равно получат свою двойную ставку. А тот же бухгалтер, если бы вышел, просто ничего не делал, потому что работы нет".

Также Хвагина заявила, что в отраслевой промышленности производственные процессы выстроены таким образом, что никакой календарный праздник на результат работы не повлияет. Что касается предпринимательства, где закрепление 31 декабря, как праздничного дня – это традиции, решение Куйвашева погоды не сделает.

А вот ситуация на дорогах может измениться, считает она: "Я думаю, мои коллеги из транспортной отрасли безусловно отметят, что 31 число всегда было днём, когда на дорогах достаточно много нетрезвых водителей. Думаю, выходной, пусть и в малой степени, но избавит нас от этого. Люди будут "отмечать" праздник дома, там, где они и собираются встречать 1 января, а не на рабочем месте".

Решение губернатора провести опрос в Instagram Анна Хвагина прокомментировала так: "Я считаю интересным, что опрос проводился в Instagram. Современный способ общения с предпринимательским сообществом, гражданскими активистами и обществом в целом. Почему нет?"

Напомним, что глава Среднего Урала Евгений Куйвашев провёл опрос в своём Instagram, в котором приняли участие 12 тыс. 115 человек. На сегодняшний день по результатам опроса уже 94% людей за перенос выходного дня на 31 число.

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Пару дней назад я провёл опрос о выходном дне 31 декабря. Вопрос оказался очень актуальным для жителей региона - 12 115 человек приняли в нем участие. 11 433 человек ответили «да» — это 94% проголосовавших, почти единогласно. «Против» высказались 682 человека или соответсвенно 6%. Мы совместно с вами приняли решение, и в ближайшие дни я подпишу распоряжение «О переносе выходного дня в 2019 году». За 31 декабря придётся поработать в субботу 28 декабря. Надеюсь, все успеют подготовиться к празднику. Планируйте свои выходные!

Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)

"Мы совместно с вами приняли решение, и в ближайшие дни я подпишу распоряжение "О переносе выходного дня в 2019 году". За 31 декабря придётся поработать в субботу 28 декабря. Надеюсь, все успеют подготовиться к празднику. Планируйте свои выходные!" – написал губернатор.

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"Для бизнеса и промышленности не играет роли". Эксперт о выходном в последний день года

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Теги: 31 декабря, выходной, соссп



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Ранее 17.12.2019 15:56 Мск Чиновники мэрии Екатеринбурга будут отдыхать 31 декабря
Ранее 13.12.2019 08:52 Мск Куйвашев подписал распоряжение о выходном 31 декабря
Ранее 12.12.2019 14:31 Мск "Оставьте уже все как было": свердловчане отказываются работать в субботу из-за выходного 31 декабря

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.12.2019 13:08 Мск 31 декабря в Свердловской области официально будет выходным днем
Ранее 09.12.2019 11:18 Мск Куйвашев спросил у свердловчан о выходном 31 декабря. Отдыхать в этот день хотят почти все
Ранее 06.12.2019 12:07 Мск От Куйвашева требуют сделать 31 декабря в Свердловской области выходным днем

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