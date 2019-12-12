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Общество Свердловская область
Екатеринбург, Дворец культуры железнодорожников (ДКЖ), новый год, гирлянды, лампочки (2016) | Фото: Накануне.RU

"Оставьте уже все как было": свердловчане отказываются работать в субботу из-за выходного 31 декабря

Не все жители Свердловской области с энтузиазмом восприняли идею губернатора Евгения Куйвашева о том, чтобы объявить 31 декабря в регионе выходным днем.

Напомним, ранее Куйвашев захотел узнать мнение жителей, есть ли смысл делать 31 декабря на Среднем Урале выходным, как в некоторых других российских регионах. В своем Instagram губернатор опубликовал соответствующий опрос, в итоге подавляющее большинство свердловчан поддержали эту идею.

В среду он объявил, что в ближайшие дни подпишет распоряжение "О переносе выходного дня в 2019 году". Евгений Куйвашев предупредил, что за 31 декабря все же придется отработать в субботу, 28 декабря.

Некоторых свердловчан такой поворот не устроил. Сейчас они пишут губернатору в соцсети, выражая свое недовольство.

Евгений Куйвашев(2019)|Фото: Накануне.RU

"Специально искали кафе на 27 декабря, чтобы провести новогодний вечер. Кафе заказали, предоплату внесли. А теперь ВДРУГ оказывается, что следующий день рабочий. Воистину, дурдом да и только", "То есть сейчас все, кто спокойно хотел в субботу сходить по магазинам - побегут 31-го", "Почему в опросе это мероприятие не называлось тем, чем оно является - банальным переносом? И зачем он нам нужен?", "Делайте повторный опрос и заранее пишите, что 28-е будет рабочим, вот тогда посмотрим сколько людей будет ЗА! Как всегда людей в заблуждение ввели, или оставьте уже все как было", - пишут уральцы.

Многие требуют показать им текст документа, который собирается подписать Евгений Куйвашев. Стоит отметить, что на данный момент распоряжение губернатора о переносе официально нигде не опубликовано.

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"Оставьте уже все как было": свердловчане отказываются работать в субботу из-за выходного 31 декабря

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Теги: Куйвашев, 31 декабря, выходной, перенос



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