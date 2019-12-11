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Общество Свердловская область
Евгений Куйвашев (2019) | Фото: Накануне.RU

31 декабря в Свердловской области официально будет выходным днем

Вторник, 31 декабря, в Свердловской области официально будет выходным днем. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев.

Напомним, ранее он захотел узнать мнение жителей региона о том, есть ли смысл делать 31 декабря на Среднем Урале выходным. В своем Instagram губернатор опубликовал соответствующий опрос. В итоге подавляющее большинство свердловчан поддержали эту идею.

"Мы совместно с вами приняли решение, и в ближайшие дни я подпишу распоряжение "О переносе выходного дня в 2019 году", - сообщил сегодня в соцсети Евгений Куйвашев.

елка, Новый год, Дед Мороз(2019)|Фото: Накануне.RU

По словам главы региона, за 31 декабря все же придется отработать в субботу, 28 декабря. Куйвашев выразил надежду, что все успеют подготовиться к празднику.

Ранее главы ряда российских регионов уже подписали распоряжения, в соответствии с которыми последний день года объявляется выходным.

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31 декабря в Свердловской области официально будет выходным днем

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Теги: выходной, 31 декабря, Куйвашев



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