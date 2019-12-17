03 Октября 2020
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Политика Свердловская область
ледовый городок, администрация, Екатеринбург (2017) | Фото: Накануне.RU

Чиновники мэрии Екатеринбурга будут отдыхать 31 декабря

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление "О переносе выходного дня в 2019 году". Как передает корреспондент Накануне.RU, документ опубликован на официальном портале администрации города.

Согласно ему, чиновники мэрии и сотрудники бюджетных учреждений уральской столицы во вторник, 31 декабря, будут отдыхать. Однако за этот день все они будут работать в субботу, 28 декабря.

Напомним, ранее глава Среднего Урала Евгений Куйвашев подписал распоряжение о переносе выходного дня в 2019 году - с 31 декабря на 28 декабря.

Однако далеко не всех свердловчан устроил перенос рабочего дня на субботу. Они писали губернатору в соцсети, выражая свое недовольство из-за того, что приходится менять все планы.

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Чиновники мэрии Екатеринбурга будут отдыхать 31 декабря

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Теги: Екатеринбург, Высокинский, 31 декабря, выходной



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