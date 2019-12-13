Льготные кредиты, кадры и сбыт: поддержка бизнеса в Зауралье проводится на максимально высоком уровне

В Курганской области по поручению губернатора региона Вадима Шумкова с 2019 года реализуется комплексный подход к поддержке бизнеса. Какие новые механизмы запущены, как они будут работать в следующем году и какой эффект от этого получает экономика региона, Шумков обсудил с предпринимателями на бизнес-форуме "вКУБе", передает корреспондент Накануне.RU.

Губернатор подчеркнул, что с 1 декабря в Курганской области введены три новых вида льготных кредитов для бизнеса. На 3 года под 3% годовых можно получить заем на мини-ферму и мини-завод. Под 5% на этот же срок льготный кредит выдают по направлению "мини-услуга". Общая сумма, которая выделена фонду микрофинансирования для предоставления этих займов в этом году, составила 325 млн руб.

Продолжается работа по созданию готовых производственных площадок в индустриальных парках. В ближайшей перспективе на территории области их будет 7, в том числе они появятся на территориях опережающего социально-экономического развития "Варгаши", "Катайск", "Далматово", где инвестор может получить значительные налоговые льготы. В этом году началось создание такого парка в Варгашах, продолжается расширение мощностей парка в Кургане. На эти цели по итогам года будет направлено около 563 млн руб.

Для IT-предприятий в регионе действуют не только налоговые льготы, они имеют возможность арендовать помещения в бизнес-центре по цене 1 рубль за 1 квадратный метр. Увеличился и набор на IT-специальности. Кроме того, в следующем году благодаря средствам федерального гранта и инвестициям предприятия "Курганприбор" в Кургане заработают IT-колледж и IT-институт. В целом система профессионального образования перестраивает свою работу и будет ориентирована на потребности экономики. Учреждения СПО по заявке инвестора будут готовить необходимые кадры для нового производства под ключ. Чтобы специалисты закреплялись в регионе, также введены дополнительные меры поддержки - на льготных условиях предоставляется земля, домокомплекты и пиломатериалы, кредиты и субсидии на погашение первого взноса по ипотеке. Выстраивается и система помощи производителям в сбыте продукции.

Шумков подчеркнул, что главный залог эффективности этих мер не только в четко выстроенной работе органов власти, но и в активности самих предпринимателей.

"Вам нужны подготовленные площадки для вашего бизнеса – пожалуйста. Вам нужны льготные заемные деньги – они у нас есть. Нужно субсидировать часть расходов на лизинг оборудования – берите. Необходимы кадры – мы их готовим вместе с вами и готовы обучать дальше. Нужно помогать в сбыте – здесь мы тоже вместе с вами. Логика такая – комплексно решать все вопросы. Элементы, которые я назвал – это весь жизненный цикл предприятия: от момента создания до выхода на рынок. И в каждом звене мы вместе с вами будем двигаться вместе. Так я представляю роль государства в развитии экономики", - заявил Шумков.

Глава региона добавил, что первые результаты, которые показывают эффективность работы новой модели поддержки бизнеса в регионе – рост индексов промышленного и агропромышленого производства по итогам девяти месяцев этого года, а также инвестиций в основной капитал. По итогам третьего квартала инвестиции в основной капитал в экономике региона составили 161,9 млрд руб. За аналогичный период прошлого года этот показатель был равен 109 млрд руб.

"Эти цифры нас радуют. Это значит, что мы на правильном пути и будем двигаться дальше вместе с предприятиями", - сказал Вадим Шумков.

Глава региона также ответил на вопросы участников форума. Предприниматель из Челябинска отметил, что его заинтересовали возможности ведения бизнеса в Курганской области, представительница тюменского бизнеса предложила реализовать в Кургане проект по обучению предпринимателей на основе проектов успешно реализованных в других регионах.

Ранее о новых программах кредитования для малого и среднего предпринимательства, мерах поддержки со стороны государства и возможности бесплатного обучения начинающих бизнесменов рассказал первый заместитель генерального директора Фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" Илья Кудимов.





Фонд, напомним, предоставляет займы на строительство производственных площадей и приобретение оборудования - об этом Шумков говорил на форуме. Если бизнесу необходимы большие суммы, то используется банковское кредитование. Представителям малого и среднего предпринимательства может быть предоставлено поручительство в размере до 50% от суммы кредита, но не более 14,5 млн руб. В случае если поручительства фонда недостаточно, то можно привлечь поручительство Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства по программе "Согарантия". В этом случае совместно можно обеспечить поручительство до 70% от суммы кредита.



Отдельное внимание Фонд уделяет обучающим программам для начинающих и уже действующих предпринимателей. Еженедельно в районах Курганской области проводятся обучающие мероприятия в рамках проекта "Агрошкола", направленные на повышение финансовой грамотности, оказание помощи в написании бизнес-планов и заполнении необходимых документов для получения грантовой поддержки Департамента агропромышленного комплекса Зауралья.



В течение этого года проведено 8 бесплатных обучающих семинаров в "Школе начинающего предпринимателя". За последние три года по данной программе прошло обучение более 2,5 тыс. человек, получивших новые знания в сфере бухгалтерского учета, регулирования вопросов трудовых отношений и основ маркетинга. Отличительной чертой школы является, то, что повестку семинаров формирует сам бизнес, постоянно уточняя какие именно вопросы наиболее актуальны на сегодняшний день.